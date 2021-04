Royal Caribbean tiene ¡Nuevo barco!

Se trata del majestuoso Odyssey of the Seas, convirtiéndose en el número 25 de Royal Caribbean International y el cual zarpará en un viaje inicial en mayo de este año desde su base en Haifa, Israel.

La ceremonia de inauguración se llevó a cabo virtualmente, donde Michael Bayleu, presidente y CEO de la compañía, dijo que “recibir el Odyssey of the Seas en la familia de Royal Caribbean es un soplo de aire fresco. El ingenio, la pasión y el árduo trabajo que nuestra dedicada tripulación, los equipos en tierra y los socios de Meyer Werft han puesto en la construcción de este nuevo barco, y más en una situación como la actual, es increíble”.

Este gigante de acero es el segundo de la clase Quantum Ultra y llega justo a tiempo para el verano. Los israelíes podrán realizar escapadas de tres a siete noches hasta octubre para visitar destinos maravillosos en el Mediterráneo como Rodas, Santorini, Mykonos y Atenas en Grecia y Limassol en Chipre.

Posteriormente, Odyssey of the Seas partirá hacia América del Norte para hacer su debut desde el puerto de Fort Lauderdale, Florida, en noviembre. Ofrecerá itinerarios por el Caribe de seis y ocho noches para ir a paradisiacos lugares como Aruba, Curacao y Perfect Day at CocoCay.

