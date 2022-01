Royal Caribbean lanza itinerarios en Europa para 2023

Comparte este contenido











Nueve galardonados barcos de Royal Caribbean están listos para visitar destinos emblemáticos en más de 25 países, desde la costa de Amalfi hasta Tierra Santa, además de las islas adriáticas de Croacia, Islas Británicas, Canarias e Islas Griegas. A partir de mayo de 2023, los vacacionistas disfrutarán la belleza atemporal de la región en una variedad de viajes que van de cinco a 12 noches.

La oferta es enorme, con más de 35 itinerarios únicos, e incluso la salida del nuevo Odyssey of the Seas de Royal Caribbean en Roma, luego de su debut en 2021, y Anthem of the Seas en Southampton, Inglaterra. Entre las actividades sin igual que se pueden realizar están Playmakers Sports Bar & Arcade, North Star, la plataforma de observación más alta en un crucero, o el simulador de paracaidismo, RipCord by iFly.

Por otra parte, quienes gusten de lugares clásicos como Roma o Barcelona, pueden elegir el barco Symphony of the Seas de la clase Oasis, que ofrece atracciones como Ultimate Abyss , el tobogán más alto del mar; famosos espectáculos de Broadway y producciones originales y más de 20 restaurantes, bares y salones diferentes.

Los cruceristas pueden escoger…

Odyssey of the Seas: Saliendo desde Roma, con viajes de siete a nueve noches de Roma a Nápoles, Italia; las idílicas islas griegas y Turquía, así como viajes de 12 noches por Tierra Santa.

Sinfonía de los Mares: Zarpando de Barcelona y Roma, y que se dirigirá al Mediterráneo Occidental con siete noches, desde Barcelona o Roma a destinos de la lista de deseos como Nápoles, Palma de Mallorca, España y Provenza, Francia.

Serenade of the Seas: Desde Barcelona puedes gozar de 12 noches hacia las islas griegas y cruceros de cinco noches a Italia y Francia.

Explorer of the Seas: Sale desde Venecia (Ravenna), Italia.

Brilliance of the Seas: Embelésate con siete días en Venecia, Atenas, Barcelona, ¡y mucho más!

Rhapsody of the Seas: navegando desde: Haifa, Israel y Limassol, Chipre, etcétera. Y ojos, Rhapsody será el primer barco de Royal Caribbean en navegar desde Limassol y Haifa, Israel, todo en una misma temporada.

Conoce a detalle todos lo itinerarios en este link.