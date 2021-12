Comparte este contenido











Julio Laguna y Julio Laguna López, representantes de Holland America Line en México, ofrecieron una emotiva cena de reencuentro con sus clientes top, en la cual estuvieron acompañados todo el tiempo por Blanca Olivera, gerente de Ventas en nuestro país. Se trató de su primer evento presencial en pospandemia, y en el cual aprovecharon para saludar a amigos y compañeros.

Julio Laguna López se mostró feliz, incluso añadió que: “quienes me conocen saben que por naturaleza no suelo ser muy emotivo, pero hoy es diferente. Después de casi dos años hoy no puedo más que sonreír”, dijo seguro y con un nudo en la garganta. Posteriormente pidió un aplauso muy especial para todos lo invitados, a quienes llamó como los verdaderos protagonistas de esa noche, por haber atravesado esta tormenta llamada COVID-19 y mantenerse navegando con rumbo fijo.

Jaime Rogel, Blanca Olivera, Erwin Romero y Julio Laguna López Equipo Holland America Line México Karelia Paralizabal, Yolanda González y Julio Laguna López María Luisa Luengas, Bibiana Saucedo, Paola Riquelme y Verónica Barrón Pierre Sondag, Sylvia Esquivel, Carmina Ríos, Katia Barrera, Mauricio Bustamante y Carlos Colín Rosy Delgado, Claudia Garduño, Mara Hernández y Karla de la Garza

Adicionalmente aprovechó para otorgar una capacitación sobre Holland America Line, que se caracteriza por tener cruceros estilizados, refinados y espaciosos. Es una compañía con casi 150 años de historia.

Recordó los cinco pilares con los cuales operan:

Foodie: Cuentan con restaurantes únicos con gastronomía exquisita a cargo de reconocidos y profesionales chefs, sin importar sus gustos, pues pueden cenar en ofrece con restaurantes como Pinnacle Grill, Canaletto, Tamarind, Rudi’s Sel de Mer, entre otros.

Amantes de la música: Así es, pues cuenta con diversos espectáculos ideales para todas las preferencias. Ya sea que busques dónde beber una copa y escuchar algo o divertirte bailando.

Exploradores: Con excursiones exclusivas y divertidas, los pasajeros pueden conocer los puertos en los cuales paran los cruceros con experiencias que le permiten internarse en los destinos.

Barcos espaciosos: Como te comentamos, este elemento es todo un plus pues si bien se puede acoger a una cifra superior de huéspedes, para su comodidad, se limita la capacidad.

Servicio galardonado: La tripulación hará de su estadía todo un lujo, pues te sentirás como en tu hogar mientras disfrutas tranquilamente la travesía.

También “presumió” al flamante Rotterdam, un barco que podrá acomodar con todo lujo a 2 mil 668 pasajeros, más de 1 mil elementos de tripulación, 13 cubiertas, 13 restaurantes y cafés, siete zonas de entretenimiento, 12 bares, tres salones de reuniones, dos albercas, salón y spa, gym, suite lounge, cenas privadas, tiendas duty free, Wi-Fi de alta velocidad, casino áreas deportivas y más. Tiene una extensión de 397 metros de longitud, pesa más de 99.500 toneladas.

Holland America Line tiene itinerarios en los siete continentes y navega por diversos destinos, como Alaska y Yukón, Costa del Pacífico, Hawái, Transpacífico, México, el Canal de Panamá, el Caribe, América del Sur, Amazonia, Bermudas, Canadá y Nueva Inglaterra, el Transatlántico, el Mediterráneo, Norte de Europa, Asia, Australia, China, Japón y más.

Además, cuentan con los más impecables protocolos sanitarios para evitar toda probabilidad de contagio de COVID-19, en la cual absolutamente todos deben contar con su esquema completo de vacunación con fórmulas aprobadas por la FDA y la OMS, las cuales están aquí.