Royal Caribbean Group amplía suspensión de viaje en cruceros seleccionados

Comparte











Para Royal Caribbean Group, la salud de clientes, socios y colaboradores es lo más importante, por eso ha ampliado la suspensión de cruceros seleccionados. Esto a la par que trabaja en estrecha colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. y las autoridades gubernamentales de todo el mundo.

Los itinerarios afectados son:

Royal Caribbean International

Aplica en viajes hasta el 31 de mayo

Se excluye Quantum of the Seas y Odyssey of the Seas, los viajes de China de Spectrum of the Seas y Voyager of the Seas desde el 30 de abril hasta mayo.

Celebrity Cruises y Silversea

Hasta el 31 de mayo

Azamara

Con fecha límite de salida de 30 de junio

Te recordamos que Quantum of the Seas se encuentra navegando en Singapur desde el año pasado. Y que se anunciaron rutas exclusivas para quienes residan en Israel, con escapadas de tres a siete noches visitando diversas islas griegas y Chipre a bordo de su nuevo barco Odyssey of the Seas. Las nuevas salidas están a la venta desde ya.

También puede interesarte…