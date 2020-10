Royal Caribbean anuncia itinerarios de invierno para 2021-22

Comparte











Los nuevos itinerarios de Royal Caribbean International para el invierno de 2021-22 incluyen increíbles viajes al Caribe, Australia y Nueva Zelanda.

Australia y Nueva Zelanda:

Ovation of the Seas permanecerá en Sydney con experiencias diferentes. El barco atravesará el Mar de Tasmania navegando de nueve a 12 noches; de cinco a siete a Queensland y de seis a ocho hacia Tasmania.

Quantum of the Seas está programado para zarpar desde Brisbane, Australia, hacia el Pacífico Sur.

Serenade of the Seas viajará desde Vancouver a Sydney, que será su puerto base hasta febrero de 2022.

Las Bahamas y el Caribe:

Allure of the Seas saldrá desde Fort Lauderdale para travesías de una semana (aproximadamente) en el Caribe.

Explorer of the Seas navegará en itinerarios de siete noches por el Caribe Sur.

Freedom of the Seas se trasladará desde San Juan a Miami para brindar escapadas cortas a Las Bahamas y a la isla privada de Royal Caribbean, Perfect Day at CocoCay.

Radiance of the Seas ofrecerá recorridos de cinco y nueve noches desde Miami.

