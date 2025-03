Rockefeller Center presenta novedades en el marco de la Misión de Nueva York en México

En el marco de la Misión de Nueva York en México, Mariana Marcone, Sales Manager de Rockefeller Center presentó las novedades de sus atracciones para este 2025. La Gran Manzana ha experimentado un notable resurgimiento de visitantes mexicanos, con cifras en 2019 fueron 495 mil y aumentaron a 586 mil en 2024.

Comentó que siempre hay algo nuevo por descubrir: “El Rockefeller es un lugar icónico y en el último año ha tenido buenas sorpresas, sumamos nuevas experiencias, que incluso si las conoces, debes regresar. A medida que continuamos expandiendo nuestra presencia global, esperamos brindar una conexión aún mayor entre la ciudad de Nueva York y México”.

¿Qué hacer en el Rockefeller Center?

El Rockefeller Center es uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York, un complejo con atracciones que combinan historia, entretenimiento y vistas impresionantes. Desde su famosa pista de patinaje sobre hielo hasta aventuras en las alturas con vistas panorámicas de Manhattan, este destino ofrece actividades para todos los gustos.

Patinaje sobre hielo en The Rink at Rockefeller Center

Ubicada en 30 Rockefeller Plaza, entre las calles 49 y 50, esta pista de patinaje sobre hielo es una de las más icónicas del mundo. Funciona hasta abril de 2025 y las entradas comienzan en $21 dólares por persona, con descuentos para grupos de 10 o más. También se pueden reservar pases de temporada o eventos privados exclusivos.

Top of the Rock: la mejor vista de Nueva York

Desde el Top of the Rock , la plataforma de observación ubicada en el piso 70 del 30 Rockefeller Plaza, se obtiene una de las mejores vistas de Nueva York. Cuenta con terrazas en diferentes direcciones que permiten admirar Central Park, el Empire State y el One World Trade Center. Además, se puede disfrutar de comidas ligeras en The Weather Room, un espacio con opciones gastronómicas locales.

Las entradas para Top of the Rock comienzan en $34 dólares y el horario de visita es de 9:00 a 23:00 horas.

SkyLift: una experiencia en las alturas

Para quienes buscan una experiencia aún más impresionante, el SkyLift ofrece un recorrido en una plataforma giratoria al aire libre que se eleva tres pisos por encima del mirador. Esta atracción proporciona una vista panorámica en 360º de Manhattan y crea una sensación de estar flotando entre los rascacielos.

El SkyLift es un complemento a la entrada de Top of the Rock y tiene un costo adicional de $35 dólares por persona.

The Beam: recrea una foto histórica

El Rockefeller Center permite recrear una de las fotografías más famosas de Nueva York: «Almuerzo en la cima de un rascacielos» de 1932. Aquí, los visitantes se sientan en una viga de acero en el piso 69 y son elevados 12 pies sobre la plataforma de observación mientras giran 180º con vistas a Central Park.

El acceso a The Beam cuesta $25 dólares como extra a la entrada de Top of the Rock e incluye una fotografía digital.