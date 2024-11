Rockefeller Center en Nueva York, estas son las actividades en la temporada navideña

El Rockefeller Center, uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York, se convierte en el epicentro de las festividades navideñas cada año. Con casi un siglo de historia, este destino ofrece una variedad de actividades y experiencias que capturan la esencia de la temporada. Desde su icónico árbol de Navidad hasta experiencias exclusivas de compras y gastronomía, promete ser una parada inolvidable para locales y turistas.

Árbol de Navidad del Rockefeller Center

El famoso árbol, ubicado en Center Plaza, estará disponible del 4 de diciembre a mediados de enero. Con más de 22 metros de altura, este icono navideño se iluminará durante 24 horas el 25 de diciembre, atrayendo a miles de visitantes. Las familias y turistas podrán tomarse fotos profesionales junto a este símbolo de la temporada, creando recuerdos inolvidables de su visita a Nueva York.

Patinaje sobre hielo en The Rink

La pista de patinaje en The Rink, abierta desde el 12 de octubre de 2024 hasta marzo de 2025, es una de las atracciones más populares del Rockefeller Center. Las entradas tienen un costo inicial de USD $21 por persona, sin incluir el alquiler de patines. Esta actividad permite a los visitantes disfrutar de una experiencia clásica de invierno en un escenario icónico.

Chalets après skate

Los Chalets Après Skate, presentados por Balsam Hill, están disponibles del 1 de noviembre al 10 de enero. Estas cabañas decoradas con adornos navideños ofrecen un refugio cálido con vistas al árbol de Navidad. Cada chalet incluye dos bebidas sin alcohol y tiene capacidad para hasta seis personas. Los alimentos y bebidas adicionales se pueden adquirir en el lugar.

Top of the Rock: Una experiencia única

La plataforma de observación Top of the Rock presenta dos novedades este año: The Beam y Skylift. The Beam permite recrear la icónica foto de los trabajadores sobre una viga a 69 pisos de altura, mientras que Skylift eleva a los visitantes a 900 pies, ofreciendo vistas espectaculares de la ciudad. Estas experiencias son perfectas para quienes desean capturar la esencia de Nueva York desde las alturas.

Navidad en tuba

El 15 de diciembre, a las 15:30, se llevará a cabo la 51ª Tuba Christmas en la Plaza Central del Rockefeller Center. Este evento reúne a músicos de todo el mundo para interpretar clásicos navideños con tubas. Es una tradición que comenzó en 1974 y sigue siendo una de las actividades más destacadas de la temporada.

Compras y gastronomía

El Rockefeller Center cuenta con tiendas exclusivas como FAO Schwarz, LEGO y Alo Yoga, ideales para compras navideñas. Además, ofrece una amplia selección gastronómica en restaurantes como Júpiter y The Rock, que destacan por sus menús de temporada.

Experiencias VIP

El Pase VIP Rock incluye un recorrido guiado de dos horas con acceso exclusivo a zonas como el jardín oculto en la azotea. Para grupos privados, la Terraza Après Skate ofrece vistas únicas del árbol y la pista de patinaje, perfecta para eventos de hasta 75 personas.

El Rockefeller Center sigue siendo el corazón de las festividades navideñas en Nueva York, ofreciendo actividades y experiencias para todas las edades. ¡No te lo pierdas!