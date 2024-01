Ritz-Carlton Yacht lanza exclusivos itinerarios en yate

Comparte este contenido

Disfruta el verano de 2025 con una experiencias de lujo en alta mar. Por eso, Ritz-Carlton Yacht Collection lanzó exclusivos itinerarios en sus yates Evrima, Ilma y Luminara, símbolos de elegancia y servicio.

La compañía ha abierto sus reservas para la anticipada temporada inaugural del tercer superyate. Descubre cómo puedes formar parte de este exclusivo evento y sumergirte en la excelencia que define a The Ritz-Carlton.

Ritz-Carlton Yacht lleva el lujo en el mar

En octubre de 2022, The Ritz-Carlton Yacht Collection rompió barreras al lanzar Evrima, su primer superyate, marcando la incursión de una marca hotelera de lujo en la categoría de cruceros. Ahora, con los tres superyates disponibles para reservas, la marca continúa expandiendo su éxito, brindando más oportunidades para que los viajeros de lujo experimenten la grandeza en alta mar.

Puede interesarte…

«Tina Edmundson, presidenta de lujo de Marriott International, comparte la emoción de haber creado experiencias que redefinen los cruceros de lujo. Con itinerarios de clase mundial, los superyates han atraído a nuevos huéspedes, otorgando seguridad y calidad bajo la marca The Ritz-Carlton. Jim Murren, presidente y director Ejecutivo de The Ritz-Carlton Yacht Collection, destaca que Luminara no solo expande la flota, sino que redefine los viajes de ultralujo, prometiendo experiencias extraordinarias».

Luminara: iluminando el mar

La temporada inaugural de Luminara, cuyo nombre significa «luz» en latín, promete ser un viaje sin igual. Con 242 m de longitud y capacidad para 452 invitados, este superyate redefine el concepto de viajes de ultralujo. Ofrece 226 suites espaciosas, cada una con terraza privada, categorías de suites superiores y comodidades excepcionales. La experiencia a bordo incluirá cenas de clase mundial, una bóveda de vinos, The Ritz-Carlton Spa y un puerto deportivo ampliado para acceso directo al mar.

Diseño exclusivo y elegante

El diseño de Luminara, concebido por AD Associates, Chapi Chapo Design y DPA, refleja la artesanía contemporánea y refinados acabados interiores. Desde su elegante diseño exterior hasta los detalles en roble marrón, mármol de Calcuta y toques de colores intensos, Luminara será un oasis de elegancia en alta mar.

Explora nuevos horizontes en verano de 2025

La temporada de verano de 2025 presenta 53 itinerarios curados, con nuevos puertos de escala y experiencias exclusivas. Ilma recorrerá el Norte de Europa, mientras que Luminara llevará a los viajeros a destinos cautivadores. Desde Lisboa hasta Dubrovnik, cada itinerario ofrece una oportunidad única para conocer culturas, degustar exquisiteces locales y sumergirse en la historia. Algunos de los recorridos son:

31 de julio de 2025: Viaje de ida y vuelta a Roma de siete noches. Desde trufas en la Toscana hasta vistas aéreas de la Costa Azul, este itinerario promete experiencias culinarias y paisajes inolvidables.

7 de agosto de 2025: Ida y vuelta a Roma de siete noches. Descubre la deliciosa cocina maltesa y la rica historia de Sicilia, este viaje combina la cultura y la gastronomía del Mediterráneo.

21 de agosto de 2025: Paseo redondo a Barcelona de siete noches. Con dos días para explorar Roma y navegaciones por la costa de Liguria, este itinerario equilibra maravillas naturales y tesoros culturales.

Para obtener más detalles sobre Evrima, Ilma, Luminara y las próximas temporadas de navegación, visita ritzcarltonyachtcollection.com.

Puede interesarte…