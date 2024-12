Regent Seven Seas Cruises presenta: “Unrivaled At Sea”

Regent Seven Seas Cruises, línea de cruceros de ultra lujo, presentó su renovado posicionamiento de marca bajo el eslogan Unrivaled At Sea (Inigualable en el mar), reafirmando su compromiso con la excelencia y el lujo en cada travesía. Este cambio incluye una campaña global titulada Nobody Does It Better (Nadie lo hace mejor), diseñada para capturar la esencia de sus experiencias exclusivas a bordo.

El rediseño de la marca representa años de evolución estratégica que buscan consolidar a Regent como líder en la industria de cruceros de ultra lujo. Entre las novedades se encuentra un enfoque visual audaz, con una paleta de colores monocromática y un logotipo moderno que destaca entre sus competidores. Este nuevo posicionamiento también está respaldado por cuatro pilares fundamentales: Exploración inmersiva, Hospitalidad sincera, Espacio lujoso y Perfección epicúrea.

Unrivaled At Sea con Regent

Regent es reconocida por ofrecer lujo. Cada aspecto de sus cruceros está diseñado para superar las expectativas de los viajeros más exigentes. Desde suites espaciosas y restaurantes de clase mundial hasta excursiones terrestres inmersivas, Regent otorga a sus huéspedes una atención personalizada que se siente como en casa.

La campaña “Nadie lo hace mejor” resalta estas experiencias únicas a través de una cautivadora película que muestra la historia de una pareja disfrutando de momentos inolvidables a bordo. Con una versión personalizada del clásico “Unforgettable”, la campaña evoca la sofisticación y la elegancia que definen a Regent.

Innovación en constante evolución

Regent también ha anunciado la introducción de dos nuevas tarifas que estarán disponibles a partir de julio de 2025. Estas opciones permitirán a los huéspedes personalizar aún más su estancia, manteniendo el concepto de lujo inclusivo que los distingue. Destacan excursiones ilimitadas en tierra, restaurantes gourmet, bebidas premium y servicio de lavandería, diseñados para garantizar un viaje sin preocupaciones.

Con este renovado enfoque, Regent Seven Seas Cruises se posiciona no solo como líder en el mar, sino también como un referente en el segmento de lujo a nivel global. Si deseas explorar el mundo de manera Unrivaled At Sea, Regent es la opción ideal para planificar tu próxima aventura.

Para más información, visita su sitio oficial o consulta con un asesor de viajes especializado.

