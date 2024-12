¿Qué tradiciones o detalles no pueden faltar en sus celebraciones navideñas, sin importar el destino al que viajen?

“No sólo las fiestas navideñas son tema de celebración, sino en general un fin de año inevitablemente nos lleva a hacer valoración e introspección de lo hecho y por hacer, sin importar las creencias religiosas. Dar GRACIAS por estar en este plano, tener salud, familia, amigos y trabajo”.

Miguel GALICIA, CEO, Travel Shop Operadora

“La tradición es siempre pasarla en familia y desde luego no puede faltar la cena con romeritos, bacalao y la ensalada de manzana. En Año Nuevo es un obligado desde que era niña: jugar lotería, comer las 12 uvas, salir con las maletas para viajar todo el año, ¡y usar chones rojos ja, ja, ja!»

Ruth LEAL, Directora Comercial, Discover Cruises México

“Como hay tanta gente que celebra la Navidad hay otros que no. Para mí es obligatorio festejar esta fecha, todos los días que quiero, lo importante es estar bien y felices”.

Ercan YILMAZ, CEO, Mega Travel

“En la noche de Año Nuevo siempre dar gracias por todo lo recibido y si hay uvas disponibles, pedir los 12 deseos para el año que está por comenzar”.

Óscar PÉREZ, Director de Ventas, CORPOMAR

“No puede faltar cena familiar, los regalos entregados por Santa, el brindis puntual a las 12 con champaña, panettone y turrones”.

Carlos BRICKA, Country Manager México, ASSIST CARD

“La unión familiar, una cena especial y compartir momentos de paz y alegría son esenciales en nuestras celebraciones navideñas, sin importar el lugar”.

Carla PONCE, Directora Comercial en México, Decameron All Inclusive Hotels & Resorts

“Hay algunas cosas que nunca faltan, siempre hay una oración el 24 y comemos entre amigos en casa de mis papás para festejar Navidad. Para fin de año siempre vamos al templo, no importa donde estemos, buscamos un momento de reflexión y no puede faltar ¡correr con las maletas para viajar mucho!»

Mauricio GONZÁLEZ, CEO, CWW México

“Estas fechas son para disfrutar con la familia. Recapitular lo que hicimos bien en el año y lo que deseamos para el siguiente.

Lo que no puede faltar en la celebración del nuevo año es: Agradecimiento a Dios por la vida, su amor, su misericordia y el regalo inmerecido de la salvación a través de mi Señor Jesucristo y disfrutar con mi hija, familia y amigos así como una rica cena que me encanta preparar. Feliz 2025 y mis mejores deseos para todos”.

Yarla COVARRUBIAS, Directora de Ventas y Marketing, Hyatt Inclusive Collection

“Durante las festividades, generamos momentos de gratitud y unidad.

Encender velas representa un acto simbólico de agradecimiento, tanto a nivel personal como colectivo, a quienes son parte integral de nuestras historias y éxitos. La preparación y el disfrute de una comida compartida refuerzan nuestros lazos familiares y de amistad.

Y no puede faltar, la lista de deseos sinceros y bien pensados para el próximo año, que refleja nuestro compromiso de crecimiento a nivel personal como profesional”.

Lilia ÁLVARO, Directora General, Juliá Tours México

“En nuestra familia, la Navidad es un momento de conexión y unidad. Cada año, es tradición viajar a Monterrey para compartir estas fechas con los seres queridos. Es un día especial que comienza asistiendo juntos a misa, seguido de una cena en familia alrededor de la mesa, donde compartimos historias, celebramos nuestra compañía y disfrutamos de la magia de esta época. Por supuesto, no pueden faltar los regalos y la comida, elementos que añaden alegría. Además, siempre llevamos pequeños detalles que preparamos juntos, como galletas navideñas, para compartir con la familia y mantener vivas las tradiciones”.

Mauricio BUSTAMANTE, CEO, NAO Travel Collection

“1.- Un buen Turrón de Jijona y una botella de cava. 2.- Jugar juegos de mesa para toda la familia. 3.-La más importante… dar gracias al Niño Dios en familia por todo lo que “sí” tenemos y pedirle por todas aquellas familias que no pueden celebrar estas fechas”.

Diego ONTAÑÓN, Director General, Operadora Sierra Madre

“Romper la piñata y pedir posada. Usar un suéter rojo con motivos navideños. Beber ponche.

Comer ricos romeritos y pavo. Reunirte con la familia y seres queridos”.

José Luis CASTRO, CEO, CTS Collection

“No puede faltar la familia y determinados platillos como el Vitel Toné, budín de zanahorias y la ensalada de frutas. Simple,

pero muy sentida y de muchas risas nuestras fiestas”.

Silvina GARCÍA-FILLOL, Country Manager México y Directora General de América Latina, Universal Assistance

“Es tradicional ir a la iglesia a escuchar misa el 24 y luego irnos a la casa de mis papás En la cena de Navidad no puede faltar el pavo, bacalao y la ensalada navideña, variamos la pasta y los postres.

Es tradición darnos regalos, sobre todo entre mi esposo y yo, y con mis hermanos, ahora que la familia es más grande son más obsequios para mis sobrinos y, por supuesto, a mis papás. Todos la pasamos juntos en familia, los viajes son en Año Nuevo”.

Sylvia ESQUIVEL, Directora General, Viajes Palacio

“ Hay una tradición navideña de ayunar o no comer nada de carne el día 24 de diciembre para poder ver el cerdito de oro al final

del día. En mi familia intentamos ayunar ese día o solo desayunar el pan dulce llamado vánocka, muy típico para estas fechas, y

aguantar hasta la cena sin comer nada. Ayuda un poco el hecho de que la cena es temprano, entre las 7:00 y 8:00 p.m. Hasta el día de hoy, esté donde esté, intento mantener esa tradición a pesar de que nunca tuve la suerte de ver el famoso cerdito de oro”.

Petr LUTTER, Director América Latina, Oficina de Turismo de la República Checa– CzechTourism

“En lo particular amo la Navidad y me gusta mucho conocer nuevos destinos para estas fechas. La decoración y las canciones de la

temporada para mí son parte muy importante, no me puede faltar, siempre me ha gustado mucho decorar, me llena mucho llegar a espacios o ciudades donde se respira la Navidad. Lo relaciono mucho con el convivio, alegría, familia y amigos. En pocas palabras: ¡me encanta esta época del año!».

Sabrina NOGUEIRA, Directora General, Mercado Cruceros

“En Navidad no puede faltar la música navideña y en familia una rica cena y un delicioso ponche”.

Lupita GÓMEZ, Directora General, BGRT

“¡Cena en familia siempre! Este año será el primero que moveré un poco la tradición y nos iremos a Disney a pasar Navidad. Para nosotros es una época de agradecimiento y reflexión, que atesoramos mucho. Cada año preparo un pavo receta de mi abuela que es clásico, y no perdonamos el tradicional bacalao y romeritos”.

Anahí SOLÍS, Directora de Contactos, CTS Collection

“Definitivamente, una Navidad se disfruta con un foie gras de pato, un postre Buche de Noel (tronco de Navidad) acompañado de champagne y, por supuesto, rodeado de tus Contactos, CTS Collectionseres queridos. ¡Eso es lo que hace que cada celebración sea

única y especial!”.

Pierre SONDAG, Director de Ventas, Mega Travel

“México es un país de tradiciones y, por supuesto, no puede faltar el nacimiento de Belén, compartir con familia y amigos de

una posada con villancicos, piñata y el tradicional ponche. Encender velas, disfrutar la cena de Nochebuena, en donde no puede faltar el pavo, los romeritos y la ensalada de manzana, así como el intercambio de regalos. Y asistir a misa de gallo”.

Alicia MEJÍA, Gerente General, Mexitours y Presidenta, La Metro

“En esta ocasión, les quiero compartir las tradiciones favoritas que mis hijos me dicen disfrutan más. Aranza gusta desde muy chica organizar el intercambio de regalos. No puede faltar el intercambio entre la familia núcleo. En el supuesto caso que estemos con abuelos, tíos o primos, ella organiza dos intercambios, pero el más importante es el de nosotros cuatro.

Iñaki, a pesar de sus 18 años goza mucho los villancicos al momento de pedir posada; que además son parte del momento de decorar el árbol de Navidad y el nacimiento tomando vino espumoso y castañas.

Me hace muy feliz constatar que mis hijos gustan el fomentar nuestras tradiciones”.

Jaime DÍAZ, Country Manager México, tbo.com

Tuve una niñez cargada de Navidades muy tradicionales… Así que esté donde esté, esa noche en particular, aprovecho para reflexionar y agradecer por todo lo que tengo. Saludar amigos y abrazar a los que están cerca”.

Erwin ROMERO, Director General, J&E Cruceristas

“Una tradición es estar en casa con la familia y algo que no falta es el nacimiento; lo ponemos mi papá y yo. Lo que nunca falta es el bacalao y romeritos para el recalentado del día siguiente viendo pelis todo el día”.

Livier BUSTOS, Gerente General, Delta Air Lines México / Air France-KLM

No tenemos muchas tradiciones en casa, pero algo que me encanta en esta época es escuchar música de Navidad y tomar una copita de rompope para recordar cuando era niña y que mi mamá nos servía en unas copitas pequeñas como tarritos”.

Bárbara KARIM, Directora de Operaciones, Viajes INTERMEX

“El ponche, romeritos, piñatas y el nacimiento de Jesucristo en Belén”.

Fidel VÁZQUEZ, Director de Operadora, Sierra Madre sucursal CDMX

“En las Navidades de mi familia, no puede faltar el pavo y pierna de cerdo recetas de mi bisabuela. Ya sabes ese olor que te transporta a tu niñez y ese sabor único. También, las fotos familiares, brindis, recuerdos, intercambio de regalos (unos de broma), y un pie de camote con nuez delicioso. Pero lo más importante es el ambiente familiar de amor, paz y reflexión”.

Rafael APONTE, CEO, AVIAREPS México

«Nuestra tradición navideña en Hermosillo, Sonora que no puede faltar es la misa el día 28 de diciembre en honor a mi mamá, -que en paz descanse- donde recordamos su cumpleaños en compañía de toda la familia. Su misa siempre acompañada de música y coro lo que la hace más emotiva. Posteriormente organizamos una comida familiar para cerrar esta tradición navideña”.

Federico MAINFELT Salum, Director General, Travel Time Agencia de Viajes

“Me puedes llamar la Sra. de los rituales, lo que más amo es hacer rituales de fin de año para augurar un inicio de año maravilloso ya que siempre he pensado en nuevos comienzos. No puede faltar celebrar en algún destino fuera de casa, mi maleta siempre va conmigo, corro desesperada no importando el lugar, llevar arroz, lentejas, barrer, quemar los malos hábitos que no quieres en tu inicio de año. Y lo más importante ir a dar gracias por lo vivido, bueno o malo del año que termina en la iglesia más cercana”.

Mariana PÉREZ, Gerente de Nuevos Negocios y Account Management, Sabre

“Definitivamente en Navidad, conectar con mis seres queridos virtual o físicamente, pero tenerlos muy cerca. Mi familia tiene la tradición de iniciar con la posada y ponche. Para Año Nuevo, introspección y meditación de agradecimiento por lo vivido y decretos para el siguiente año. Las uvas, abrazos y buenos deseos siempre presentes, me gusta cerrar e iniciar el año de fiesta, celebrando la vida”.

Diana OLIVARES, Directora General, LATAM Airlines México

“Existe algo muy característico en mi Navidad y es que ese día siempre comienza con llegar para escuchar a mi papá ¡tocar la

batería! con fondo de su música preferida.

Esto siempre nos alegra a mi familia y a mí ya que en ocasiones, nos ponemos a cantar o bailar lo que esté tocando.

En nuestra cena no puede faltar el bacalao ni los romeritos, pero también incluímos varias de nuestras cosas favoritas. Mi mamá y yo nos ponemos a cocinar o calentar y es un momento donde aprovecho para tomarnos un tequila.

En esta Navidad la pasaremos en Nueva York así que ya tenemos elegido un buen lugar escuchar de buena música y disfrutar…quién sabe, nuestra esperanza aún permanece y nos den chance de ponernos a tocar ¡con los músicos!

Feliz Navidad queridos amigos, ¡ha sido un privilegio compartir este año con ustedes!”.

Alberto O. HERNÁNDEZ Director Sales Mexico BDM – Latin America, Discover The World

“Una tradición navideña que no falta es poner el pino en familia, normalmente aprovechamos el puente del 20 de noviembre y disfrutamos todo el tema hasta enero. Otro que no falta es hacer tamales unos días antes a la Navidad, mi madre ha seguido esa

tradición que heredó de su madre y ahora la seguimos en casa.

Es clásico también cenar pavo relleno hecho por mi madre, podemos elegir cualquier menú para la cena de Fin de Año, pero para Navidad ¡es pavo! Ambas festividades las pasamos en familia en casa de mi madre”.

Vicky UZAL, Sr. Regional Manager, México, Centroamérica, Colombiano y Ecuador Sales, American Airlines

“Algo que nunca me falta, donde quiera que me encuentre, es el recordar a mis seres queridos que ya no nos acompañan y agradecerles todo lo que me enseñaron y compartieron conmigo. Disfrutar al máximo todo y mandar mensajes o hablar con todos mis afectos que aún siguen conmigo, pero lo más importante dar gracias a Dios por la salud y por seguir haciendo lo que más me apasiona”.

Jaime ROGEL, Director Comercial, J&E Cruceristas

Una tradicional cena no puede faltar esté donde esté, así esté sola, y si nadie me va dar nada yo me regalo algo. En Año Nuevo tirar monedas a la calle, las uvas, salir con maletas para que no falten los viajes, todo eso al mismo tiempo, además de ir a misa ya sea el 31 o el 1 de enero. Ah y estrenar algo. Amo la Navidad. Siempre decoro aunque solo yo lo vea, desde cada 20 de noviembre.

He estado tentada a dejar la decoración todo el año de tanto que me gusta”.

Magdalena SALDIVAR, Directora General, Be There Marketing y Presidenta Electa, AFEET México

“En Colombia, algo que no puede faltar en nuestras celebraciones navideñas son las deliciosas natillas y los buñuelos. Nuestros

buñuelos no son como los mexicanos; los nuestros son redondos, parecidos a pancitos de queso, ¡y son realmente irresistibles! Además, rezamos la Novena de Aguinaldos desde el 16 de diciembre, una costumbre que me encanta porque reúne a la familia en torno a la fe y la alegría de la Navidad”.

Jenny ZAPATA, Executive Vice President Americas, Grupo Viajes El Corte Inglés

“1.- La familia siempre presente, no importa donde sea pero acomodamos las agendas para estar todos juntos. 2.- Fotos. Cada quien trae alguna foto de alguna Navidad anterior que quiera compartir con todos y la coloca en el árbol. 3.- ¡Música! (no villancicos) que suene y siga sonando hasta que se cansen los renos”.

Günther LEUDESDORF, Gerente General en México y Colombia, Air Canada

“Una de las tradiciones que me encantan de la Navidad es poder agradecer al niño Dios por todo lo vivido, por las experiencias que nos deja el año y hacerlo cuando estamos arrullándolo porque es un gran símbolo de amor.

De igual manera hacer un recuento en una cartita agradeciendo al año, por lo bueno y también por los retos y las vivencias que nos movieron de nuestro centro, pero que nos permitieron crecer. Y por supuesto agradecer por la salud y por la familia”.

Angélica VILLALOBOS, Gerente General de Hotel Marquis Reforma

“En mi casa no puede faltar un calendario de adviento. Encontré uno reusable con una bolsita por cada día, del 1 al 24 de diciembre, donde coloco dulces, chocolates o detallitos. Cada día, mi hijo se lleva una sorpresa mientras espera la Navidad”.

Mélanie BELIN, Directora, Atout France México

“En estas fechas, una tradición que no puede faltar en mi familia es la de preparar el más delicioso bacalao. Cada año, nos reunimos para cocinar esta receta de mi mamá, manteniéndola presente y rindiéndole homenaje por todo el amor que siempre nos dio. Disfrutamos mucho el tiempo juntos, nos reímos y recordamos anécdotas familiares. Y, modestia aparte, ¡Nos queda para chuparse los dedos! Obviamente el sabor tan especial se debe a que ella puso su corazón en enseñarnos cómo hacerlo”.

Celida PUENTE, Gerente de Marketing, PriceTravel Holding

“Pasaporte sobre la mesa al cenar y salir con la maleta al primer minuto del Año Nuevo, dar una vuelta y regresar, para augurar muchos viajes. También nos bañamos con espumoso el primero y se me pegan las xmas carols toda la temporada”.

Yosel VILLANUEVA, PR y Trade, TM Americas

“Las Navidades siempre han sido bonitas para mí, con una familia unida y preciosa llena de alegría. Este año un poco triste por

la salud de mi mamá que no es la óptima y justamente estos días dedicándole mi tiempo y consintiéndola. Disfrutemos de ellos hasta que Dios quiera”.

Begoña FERNÁNDEZ, Responsable de Promoción, Consejería de Turismo Embajada de España en México

“Hace ya unos 10 años comenzamos a hacer un juego de «intercambio» de regalos en Navidad, cada persona que participa debe llevar tres regalos, dos de broma y uno más formal, hacemos rondas con dados en los cuales se puede elegir un regalo dependiendo del número que le salga, posteriormente empiezan unas rondas donde le puedes quitar un regalo a otra persona, es muy divertido tanto para niños como adultos, hay muchas risas, no sólo por el mismo juego sino particularmente cuando se abren los regalos y te das

cuente lo que ganaste, ¡hay de todo! Es una convivencia muy sana, finalmente te recuerda que lo importante no son los regalos sino pasar un buen rato con la familia”.

Iván LÓPEZ, Director General, MUNDO JOVEN

“Arbol de Navidad, coronas y series navideñas. Ah y muñeco de nieve”.

Mayté CAMACHO, Directora General, Treasure Travel México

“En los últimos años hemos tratado de contribuir un poco a la comunidad, tratando de juntar juguetes, llevar ropa al orfanato, para retribuir a la sociedad y darles un poco de calor y alegría a los niños que están desamparados”.

Israel Gómez, Fundador y Director General, altROOM

“En el caso de nuestra familia, tenemos la tradición de reunirnos hacer una pequeña oración y encender una vela por cada domingo de adviento, hasta el día de Nochebuena donde se prendarán las cuatro velas que anteceden la fiesta, más la del centro de la Corona de Adviento, esto tiene un fuerte significado espiritual que prepara el corazón y la mente para la Navidad. De esa forma celebramos el nacimiento de Jesús”.

Manuel VIÑAS, Director General, Ampelia Travel Services

“ En Año Nuevo para viajar mucho al primer minuto del año salimos con una maleta y damos una vuelta, y procuramos comer lentejas

para la abundancia cuando se puede. Al día siguiente, burbujas para tomar y echarse encima”.

Sara GÓMEZ ORTIGOZA, Directora General, MSC Cruceros

“Donde quiera que uno se encuentre, no puede faltar la compañía de la familia y de buenos amigos, acompañada de espíritu

navideño y por qué no, ¡una buena botella de vino para compartir entre todos. ¡Felices Fiestas!”.

Rolf MEYER, Managing director Sales para México, United Airlines

“No me puede faltar: carta de gracias por todo lo que fue y lo que NO fue. Bitácora de viajes del año y el decreto de las nuevas

aventuras. Foto de mis seres queridos. Mi tesoro: cajita con amuletos y objetos que me acompañan en toda aventura. Regalar cobijas o comida en la temporada de fiestas para los más necesitados. Si no puedo estar para entregarla lo dejo organizado. Una lista de las cosas o personas que no continúan en mi vida para la próxima escala. Una libreta nueva para empezar con todo 2025”.

Rubén MORA, CEO, PD Travel

“En las celebraciones navideñas con mi familia no pueden faltar las Tortitas de Navidad. Es tradición desde todo el proceso de hacerlas, rellenar los panecitos (porque son pequeños, por eso lo de “tortitas”), dejarlas reposar para que el pan se impregne de la mezcla, y ofrecerlas como botana antes de la cena de Nochebuena. Por supuesto que hacemos para que sobren, y el día

de Navidad están aún más ricas. ¿De qué son las Tortitas de Navidad? ¡Pues de Navidad! Tendrán que venir a mi casa a probarlas porque la receta es secreta”.

Alethia GARCIA, Socio Director, PR Central

“Para nuestra familia esta fecha es significativa, y entre todos los preparativos para la cena y la celebración, nos gusta buscar la forma y programarnos para atender la misa de Nochebuena. Ya más en el ambiente festivo, siempre nos organizamos para hacer el tradicional intercambio de regalos, aquí no hay muchas reglas, lo más importante es compartir entre la familia, pero siempre es clave no olvidar el factor sorpresa, eso es lo que pone la esencia a esta tradición. Por supuesto para el intercambio de regalos y durante la cena nuestro outfit siempre debe incluir el imperdible suéter navideño”.

Mauro ARREDONDO, Gerente General en México, Copa Airlines

“Momentos de reflexión y convivencia, siempre rodeada de la familia y amigos. Es un tiempo para compartir risas, revivir recuerdos y crear nuevos momentos juntos. Las mesas se llenan de increíble comida y las risas resuenan mientras se cuentan historias. La Navidad es una oportunidad para apreciar lo que realmente importa: la conexión con los demás y el espíritu de unidad. En cualquier parte del mundo”.

Roberto Trauwitz, Director General, PE-TRA Operadora

“El arbolito de Navidad, la cena por supuesto, lo que sea, eso sí, con ponche y muchos abrazos. Ir a misa y arrullar al niño Dios, y lo más divertido pedir posada”.

Ana Rosa REYES, Directora General, ICOTUR y Presidenta Electa, AFEET Querétaro