#EufóricaYGozosa

Vuelvo a escribirles pues desde el año pasado no lo hacía… Les deseo con todo mi corazón un muy ¡Feliz Año! Sí, por un año pleno de salud y satisfacciones. Estamos seguros que este será uno grandeeeee. Brindemos porque toda la industria se una para tener un sector

#QueYaNoHayaBesaPies

Afortunadamente se fue el secretario a quien le gustaba que todos le rindiesen pleitesía y siempre encontraba a quienes les encantaba rendirse a sus pies… ¡Ya! Que no haya adulación. Que cada uno sepa su lugar, sean fuertes, orgullosos de sí mismos, poderosos, talentosos para ya no tener que barbear a ninguna autoridad. ¡Demuestren lo que son!

#APonerseLasPilas

Y trabajar de verdad para este fascinante sector. No se trata de fiestas sociales ni salir en las fotos como locos… Si son asociaciones, se trata de velar por sus socios, ofrecerles realmente ventajas y oportunidades por pagar una fuerte suma por su membresía anual… Y todos debemos capacitarnos, actualizarnos, trabajar fuertemente y poner a nuestro país en todo lo alto. Promocionar sus servicios para el libre intercambio de productos turísticos entre México y todo el mundo. Si no hay buen contenido, olvídense del Facebook. No muestren su presunción y soledad, no seamos vacíos…

#MexicanaDeAviación

La aerolínea que creó “el innombrable” cerró ocho de sus 18 rutas, y eso a sólo un año de su creación. Informando que dejará de operar algunas de las más importantes, y sólo se quedaron ya con dos aviones. Obvio las canceladas son las que operaban desde el AIFA: Acapulco, Campeche, Guadalajara, Ixtapa, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Uruapan y a Villahermosa… Al cierre de Bibo no se había informado a ciencia cierta el motivo de la cancelación de estos vuelos… Pero obvio está más que claro. ¡Se los dijimos!

#PuroPoderFemenino

Las mujeres continúan haciéndola… aaah, maravilloso. Qué orgullo. Más de ellas se coronaron como presidentas de importantes asociaciones… Y se espera mucho de sus actuaciones, vamos por partes. Primero tomó protesta Magda Saldívar, como la líder de AFEET —como ya lo había mencionado la edición pasada—. Ella cuenta con una destacada carrera en marketing. En 2012 Saldívar fundó Be There México… Se espera mucho de ella, ¿eh? Y que no haga más de lo mismooooo.

Aquí, Giancarlo Mulinelli se encargó de tomar la protesta para esta asunción… Siguiendo con AFEET pero con el capítulo Querétaro, Ana Rosa Reyes, directora general de Icotur Querétaro, tomará posesión para dirigir esta agrupación, cuya entidad es una de las más importantes… Y ella, trae muy buenas ideas. Cuando leí su programa de trabajo, realmente me impactó… Ana Rosa es una mujer muy preparada y brillante. Con un gran expertise…

¡Vamos, sí se puede!

Y, Cristina Vázquez se alzó como flamante Presidenta de Club Skäl… ella es una maravillosa turistera con años de exitosa trayectoria… Estamos seguros que trabajará fuertemente para esta agrupación cuya esencia es más ser un club de súper amigos… ¡Bravo!

#YConElPieDerecho

Israel Gómez, fundador y director general de altROOM Travel Network empezó este año ganando una nueva y poderosa cuenta que se integra a su ya gordo portafolio… En efecto, Global Tourism International, reconocido DMC con sede en Quebec, Canadá y especialista en ofrecer soluciones completas y personalizadas para viajeros y empresas… altROOM manejará la relación con los principales tour operadores, agencias de viajes, OTA’s, y meeting planners asegurando la promoción y difusión de sus servicios. Hasta el momento esta empresa posee cuentas como Tourisme Laurentides, Niagara Parks y Via Rail. Esta experiencia servirá de plataforma a Global Tourisme International para consolidarse en el mercado mexicano. Siempre lo he dicho y lo confirmo, Israel es un guerrero imparable. Desde hace más de 20 años que fundó su compañía ha demostrado su talento y expertise… Y ojo, va por mááás. ¡Felicidades!

#GranEmprendedor

Es Alejandro Bergara, quien también empieza el año exitosamente y se decidió a formar una empresa propia, su nombre es TUA (TUASISTENCIA) y nos contó que está representando a PAX ASSISTANCE LLC USA. Prestigiada compañía que ofrece: Servicios de Asistencia al Viajero, médicos, legales y personales, enfermedades crónicas, deportes extremos, embarazadas, cancelación de viaje por secuestro, equipaje, y muchas cosas más… Él es un hombre muy talentoso y con mucha garra, uruguayo de nacimiento, pero desde hace 20 años se dice «tapatío hasta la médula» ja, ja, ja… ¡Bien por ti, Alejandro!

#YQueCreaSuPropiaEmpresa

Y se llama Trend Marketing Collection y es de Isabel Marrón, ¿la recuerdan? Sí, muy entusiasta ella y muy preparada… Felizmente casada y con tres bellos hijitos. Con un largo currículum de experiencia, estuvo trabajando en varias empresas de comunicación y marketing y ahora decidió ser su propia jefa… Y se quedó con la cuenta de Tampa Bay, Florida, claro de donde son Los Tampa Bay Buccaneers su equipo profesional de fut americano. Un lugar hermoso y cálido. Congrats Isa!

#YConÉstaMeDespido

Como alguien dijo por ahí: “No me importan las personas que hablan a mis espaldas, están en el lugar correcto. (Detrás de mí)». ¡Y, sí!