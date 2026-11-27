Las travesías se disfrutan más cuando se planean con cosas que sean afines a la personalidad. Lehigh Valley, ubicado en Pensilvania, es tan versátil que puede convertirse en el escenario perfecto que responde a estilos muy distintos.

Sólo es necesario que identifiques el tipo de viajero y en INVERTOUR MEDIA te damos las propuestas para crear un itinerario que sea adecuado para cumplir las expectativas mientras conoces este sorprendente destino.

Personalidad: El intrépido foodie, que quiere probar nuevos sabores

Apuesta por un almuerzo excepcional en el Easton Public Market, donde encontrarás frutas y verduras, además de opciones listas para comer.

Definitivamente, tienes que probar las delicias de Apollo Grill, que constantemente es rankeado como uno de los mejores de Bethlehem. Si quieres una experiencia farm-to-table, visita el Allentown Fairgrounds Farmers Market para probar quesos, embutidos y panadería recién hecha. Si quieres algo menos informal, pero igual de delicioso, la opción es Union & Finch, que sirve un brunch con platillos comfort food. Mientras que Eight Oaks Farm Distillery te permitirá descubrir los sabores regionales destilados del valle. Para satisfacer el antojo goloso, visita Josh Early Candies que tiene hasta 400 variedades de dulces.

Personalidad: Ávido explorador de la cultura

Alberga una gran historia que narra a través de diferentes escenarios. Puedes explorar las cabañas de troncos y los puentes cubiertos que datan de los siglos XVIII y XIX, que se encuentran por toda la región. Camina por el centro histórico de Bethlehem para llegar al Allentown Art Museum, que ofrece una colección de pinturas europeas de los siglos XIV al XVII. Conoce las estructuras de SteelStacks, donde las antiguas estructuras de Bethlehem Steel se han transformado en un campus cultural con conciertos con música en vivo.

Personalidad: Aventurera que disfruta intensamente la naturaleza

Una gran cantidad de odiseas te esperan, puedes remar en kayak por el río Lehigh, desde Sand Island hasta Easton, con mucha suerte, podrás ver garzas y águilas calvas. Pero, si te encanta caminar, recorre los maravillosos senderos de los Apalaches. Encontrarás espectaculares rutas ciclistas en la Trexler Nature Preserve, ideal para la observación de aves, y si deseas un camino más tranquilo, sin presiones, dirígete a las carreteras rurales del valle del Lehigh. Incluso puedes aventurarte a pescar en el vivero de truchas en Lili´l-Le-Hi en Allentown. Sube a The Hoover Mason Trestle, una pasarela elevada de 5 km construída junto a los hornos de SteelStacks en Bethlehem.

Personalidad: Consentidor que quiere mimar a los chiquitines

Grandes y chicos gozarán con los siguientes planes. El Crayola Experience en Easton cuenta con 28 actividades prácticas en cuatro pisos, donde los niños crean su propio crayón y pintan con cera derretida, mientras los adultos redescubren su lado creativo. El Da Vinci Science Center en Allentown complementa con exhibiciones interactivas y laboratorios que mantienen a toda la familia entretenida. Para cerrar el fin de semana, el Lehigh Valley Zoo alberga más de 275 animales de 70 especies en un entorno que permite a los niños correr y a los padres respirar. Hospedarse en el Grand Estonian Hotel & Suites, con su piscina interior de agua salada, resuelve la logística de mantener a todos contentos después de un día de vivencias.