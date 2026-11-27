Diferentes versiones de los clásicos navideños te esperan en diferentes recintos de la capital para darle un giro diferente a esta temporada festiva. Aptos para toda la familia.

8 propuestas imperdibles

Elige tu favorito entre nuestras recomendaciones:

1- Navidad sinfónica: Este es un recorrido por tres tradiciones en un solo concierto gracias a la Sinfónica de Minería. Iniciará con villancicos navideños como Campana sobre Campana y Noche de Paz. Le sigue un Christmas Festival con clásicos como Jingle Bells. Sin embargo, no se olvidarán de aportar un acento navideño gracias a la música que se escucha en las posadas mexicanas.

Singularidad: Más de 80 músicos en escena junto con las voces del Coro de la Orquesta Sinfónica de Minería y el tenor Alan Pingarrón.

Cuándo: 30 de noviembre y 1 de diciembre a las 20:00 horas.

Dónde: Sala Nezahualcóyotl, Centro Cultural Universitario

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2- Christmas Movie Concert: Apto para los amantes de las películas navideñas, pues tendrán la oportunidad de escuchar música sinfónica en vivo con clásicos de Mi pobre angelito y El Grinch, entre otros, mientras se proyectan escenas en la pantalla.

Singularidad: Es el único que tiene música de películas.

Cuándo: 4 y 6 de diciembre, 19:30 horas.

Dónde: Centro Cultural Ollin Yoliztli.

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3- Navidad con la OFUNAM: Equilibra un repertorio internacional con mexicano, así que espera la Danza del hada de azúcar o la Danza de los mirlitones de Chaikovski con obras corales como Somewhere in My Memory y el cierre con un popurrí navideño mexicano con “Echen confites y canelones o Dale, Dale. Participan coros infantiles y juveniles de la Facultad de Música de la UNAM.

Singularidad: Ofrece un recorrido musical excepcional.

Cuándo: 30 de noviembre y 1 y 7 de diciembre a las 20:00 horas.

Dónde: Sala Nezahualcóyotl.

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4- Concierto Navideño de la Orquesta Filarmónica de la CDMX: Es el evento con el que culmina su temporada y lo hace al ritmo de valses y piezas navideñas. El programa contiene: Sobre las olas, el Vals del emperador, el Vals de los Patinadores, La Bella Durmiente y el Cascanueces.

Singularidad: Dirige Enrique Patrón Rueda y el repertorio está conformado en su mayoría por música europea de Strauss y Chaikovski.

Cuándo: 5 a las 18:00 h y 6 a las 12:30 horas en diciembre.

Dónde: Sala Silvestre Revueltas.

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5- Villancicos navideños con la Orquesta Sinfónica Nacional: En conjunto con el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes interpretan una selección de villancicos navideños, piezas del Cascanueces hasta la Misa Solemne a la Virgen de Guadalupe. Dirigidos por Ludwig Carrasco.

Singularidad: Incluye una obra del siglo XIX de Melesio Morales.

Cuándo: 11 de diciembre a las 20:00 h y el domingo 13 a las 12:15 horas.

Dónde: En el recinto más emblemático de la ciudad, El Palacio de Bellas Artes.

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6- Candlelight, clásicos navideños: Un encantador concierto ofrecido por el cuarteto de cuerdas Arcano, bañado por la luz de las velas. Durante una hora vibrarás al compás de piezas como Carol of the Bells, Feliz Navidad y Last Christmas, entre otras.

Singularidad: No es un formato masivo, es algo más íntimo, podríamos decir que se trata de una experiencia inmersiva.

Cuándo: 18, 19 a las 19:30 h y el 20 de diciembre a las 14:30 horas.

Dónde: El Cantoral

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7- Navidad inolvidable en la Catedral Metropolitana: El grupo mexicano Renacimiento, Coros y Orquesta interpreta un repertorio entrañable, para revivir la ilusión de la Navidad, a lo largo de dos horas. Debes saber que la agrupación tiene una trayectoria internacional, ya que se ha presentado en España, Noruega, Suecia y Finlandia.

Singularidad: Es el único que se presenta en un escenario religioso de gran envergadura.

Cuándo: 19 de diciembre, 19:30 h.

Dónde: Catedral Metropolitana en el Zócalo.

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8- Navidad con The Beatles: Un espectáculo familiar que reinterpreta el repertorio navideño del cuarteto de Liverpool a cargo del grupo Morsa.