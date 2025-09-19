¿Qué hacer en el Rockefeller Center en NYC este otoño 2025?

El Rockefeller Center se mantiene como uno de los lugares más emblemáticos de Manhattan y este otoño 2025 presenta actividades únicas que lo convierten en un destino imperdible para quienes visitan Nueva York. Entre cultura, gastronomía, entretenimiento y vistas inolvidables, el complejo ofrece experiencias para todos.

Top of the Rock al atardecer

El mirador del Rockefeller Center ya era una de las paradas obligatorias en la ciudad, pero ahora su nueva opción VIP Sunset lo transforma en una experiencia aún más especial. El pase incluye acceso prioritario sin filas, recorrido guiado por las tres cubiertas, acceso a SKYLIFT, la experiencia privada en The Beam, un brindis con champán y más. Ver la ciudad iluminada mientras el sol cae sobre el horizonte es una oportunidad que no se debe perder.

Broadway y gastronomía en un mismo lugar

El Rockefeller Center se suma a la Semana de Broadway con promociones atractivas. Quienes compren boletos para funciones selectas podrán aprovechar descuentos de 2×1. Además, restaurantes como Jupiter, Le Rock, NARO y The Weather Room ofrecen un 15 % de descuento en el consumo al mostrar la entrada del espectáculo. Una manera perfecta de unir una velada teatral con una experiencia culinaria destacada.

La emoción del golf en pleno Manhattan

Con la Ryder Cup celebrándose en Nueva York por primera vez, el Rockefeller Center recibe a los fanáticos del golf con actividades inmersivas. Habrá campos de putting personalizados, salones temáticos y la posibilidad de fotografiarse con la copa en Top of the Rock. La tienda del piso 67 también ofrece productos exclusivos y ediciones limitadas para coleccionistas.

Greenmarket: sabores de temporada

Cada miércoles, la plaza principal se llena de colores y aromas gracias al Greenmarket. Productores locales presentan frutas, panes recién horneados, vinos artesanales, quesos y flores de temporada. Es la oportunidad ideal para conocer de cerca la riqueza agrícola de la región sin salir de la ciudad.

El Rockefeller Center, con sus icónicos edificios art déco y su historia que se remonta a John D. Rockefeller Jr., continúa siendo un símbolo cultural y turístico de Nueva York. Este otoño, se confirma como un punto de encuentro vibrante donde se mezclan tradición y experiencias innovadoras.