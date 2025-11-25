¿Qué es Travel Dupe y por qué está revolucionando el turismo?

Cada vez más viajeros buscan la manera de conocer nuevos lugares sin gastar mucho dinero ni lidiar con multitudes. La tendencia llamada Travel Dupe se ha vuelto popular porque permite vivir experiencias similares a las de los destinos turísticos más famosos.

Pero, ¿qué es exactamente un Travel Dupe? Se trata de un paraje menos conocido que ofrece vivencias parecidas a las de las regiones turísticos más populares, pero con menos multitudes y precios más accesibles.

Esta nueva manera de viajar no solo significa gastar menos, sino también disfrutar de ciudades menos saturados de turistas. Además, optar por estos sitios contribuye a un turismo más sostenible, ya que ayuda a distribuir los flujos turísticos de manera más equilibrada.

¿Cuáles son tus próximos Travel Dupes?

Si quieres explorar nuevas localidades sin gastar mucho y evitar las multitudes, en INVERTOUR te compartimos algunos destinos ideales para tu próxima escapada.

Colmar, Francia: Disfruta de un ambiente romántico, arquitectura medieval y el encanto francés, pero con menos visitantes y más tranquilidad que en París.

Annecy, Francia: Descubre canales pintorescos y arquitectura renacentista, sin las multitudes de Venecia.

Cinque Terre, Italia: Pasea entre casitas de colores y vistas al mar, disfrutando de la esencia de los destinos costeros italianos, pero con menos turistas y precios más accesibles.

Toronto, Canadá: Experimenta la vida cultural y la gastronomía vibrante de una gran ciudad, similar a Nueva York, pero con más calma y menos aglomeraciones.

Bacalar, México: Relájate en sus aguas cristalinas y su entorno paradisíaco, disfrutando de un destino tropical más económico y tranquilo que otros clásicos de México.

Sri Lanka: Sumérgete en una cultura vibrante, playas idílicas y espiritualidad, sin la masificación que se encuentra en otros destinos asiáticos populares.

Adoptar la tendencia de los Travel Dupes no solo es beneficioso para tu bolsillo, sino que también te permite vivir experiencias únicas y auténticas. Sin embargo, para disfrutar tu aventura con total tranquilidad, es recomendable contar con un seguro de viaje; con Universal Assistance podrás viajar sin preocupaciones.