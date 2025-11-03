Belinda abre las puertas del backstage de ‘Mentiras, All Stars’: ¿cuándo es y qué habrá?

¿Fan de Mentiras la serie? Esta experiencia inmersiva es para ti. La princesa del pop latino, Belinda, será la anfitriona de la Experiencia Airbnb Originals llena de música, nostalgia y brillo.

Con sede en la Ciudad de México, los fanáticos podrán realizar un recorrido exclusivo por el corazón de ‘Mentiras, All Stars’: su camerino, diseñado para disfrutar de esta vivencia única. Pocos fans tendrán la posibilidad de ver a la cantante interpretando sus canciones más icónicas de la serie, como ‘Él me mintió’, ‘Castillos’ y ‘De color de rosa’, por mencionar algunas.

“La música y el arte han sido mi refugio, mi manera de sanar y de celebrar la vida. Poder abrir mi mundo a quienes siempre han creído en mí es un regalo que me llena el corazón. Esta Experiencia con Airbnb es mi forma de decir ‘gracias’ por cada momento y por cada canción que cantamos juntos. Quiero que vivan conmigo la magia de ‘Mentiras, All Stars’, que descubran los rincones donde nacen los sueños, las historias y el amor por lo que hacemos”, declaró Belinda.

¿Qué incluye la Experiencia Airbnb Originals?

La propuesta de Airbnb y Belinda ofrece adentrarte en el mundo de Mentiras, donde los asistentes tendrán un tour por el backstage y disfrutar de un karaoke privado con la artista.

Tour por el backstage: Adéntrate en el universo donde el maquillaje nunca se acaba y descubre los secretos que solo Belinda conoce. ¿Quieres saber quién mueve los accesorios o dónde se guarda el traje de astronauta? Aquí lo descubrirás.

Karaoke privado: ¿Siempre soñaste con cantar "Ese hombre no se toca" a todo pulmón? La actriz te dará los mejores consejos para cantar en el escenario y, si surge la ocasión, ¡hasta podrás hacer un dueto!

La llave del camerino: Entra al santuario personal de Belinda. Los invitados podrán brindar con ella, probar sus accesorios y looks legendarios, y vivir su momento "Daniela" con una sesión de maquillaje a cargo del maquillador de Belinda —selfie con filtro retro incluida, porque si no, no cuenta.

Sitio VIP en el show: Con el corazón acelerado y glitter en el rostro, podrán disfrutar de la función desde los mejores asientos.

¿Cuándo es y cuánto cuesta?

La experiencia se llevará a cabo el próximo sábado 8 y domingo 9 de noviembre. Lo mejor de todo es que es totalmente gratuita; sin embargo, ya está agotada: airbnb.com/belinda