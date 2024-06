¡Por fin! World Press Photo 2024 está en el Museo Franz Mayer

Comparte este contenido

Este 2024, el Museo Franz Mayer en el Centro Histórico de la Ciudad de México celebra 25 años de acoger la World Press Photo, la exposición más reconocida de fotoperiodismo y fotografía documental a nivel mundial.

Con 129 obras que capturan desde crisis sociales hasta conflictos bélicos, esta muestra se revela como una ventana imprescindible hacia los eventos que moldean nuestro mundo.

La World Press Photo es más que una exposición; es un portal hacia las profundidades de historias globales que, aunque a menudo ignoradas, necesitan ser contadas.

Las imágenes de este año incluyen relatos visuales desde las guerras en Gaza y Ucrania hasta los impactos de la migración y las enfermedades como la demencia.

La fotografía galardonada del año, «A Palestinian Woman Embraces the Body of Her Niece» de Mohamed Salem, encapsula la emotividad y el poder del fotoperiodismo.

Detalles de la exhibición de World Press Photo

Las imágenes expuestas son las ganadoras del 67º concurso anual del World Press Photo, al cual se presentaron 61,062 obras por 3,581 fotógrafos de 130 países. Esta colección no solo refleja crisis, sino también la belleza y la resistencia humanas ante la adversidad.

Este año, la exposición se extiende del 6 de junio al 25 de agosto, desplegada no solo en una sala, sino a través de las áreas comunes del Museo Franz Mayer, permitiendo que los visitantes disfruten de una experiencia más integrada y expansiva. La muestra es parte de la admisión general sin costo adicional, haciendo de esta una opción cultural accesible.

Este espacio se encuentra en Avenida Hidalgo 45, Centro, Cuauhtémoc. De martes a domingo, 10:00 a 17:00 horas.

Costo: $100 general, $60 estudiantes, maestros y mayores de 60, gratis para menores de 12 años. Entrada libre los martes.

