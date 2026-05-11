Museos y turismo cultural 2026: la nueva forma de viajar por el mundo

¿Te apasiona la historia y visitar espacios museísticos? En el mundo existen múltiples destinos donde es posible encontrar una amplia variedad de recintos llenos de patrimonio, arte y cultura. Estos sitios, más que una simple parada en el itinerario, se convierten en un motivo de viaje para aquellos turistas que buscan descubrir la esencia de cada lugar.

Las tendencias de viaje han ido evolucionando con el tiempo, pues cada vez más visitantes encuentran en estos espacios una forma única de conectar con los destinos que recorren, descubrir nuevas perspectivas del mundo y vivir experiencias memorables.

De acuerdo con Booking.com, entre las tendencias de viaje para 2026, el 94% de los viajeros mexicanos señala que una de sus principales motivaciones es aprender sobre nuevas culturas y lugares, lo que convierte a los museos en una excelente alternativa para conocer desde colecciones icónicas hasta propuestas contemporáneas.

Por ello, en INVERTOUR te presentamos cuatro ciudades imprescindibles para celebrar al máximo el Día del Museo.

Ciudad de México, México

La capital mexicana es uno de los destinos culturales más vibrantes del planeta, con una oferta museográfica que abarca desde civilizaciones prehispánicas hasta expresiones artísticas contemporáneas. El Museo Nacional de Antropología es una visita obligada para comprender la historia y diversidad cultural del país, mientras que espacios como el Museo Frida Kahlo o el Museo Soumaya ofrecen miradas singulares del arte y la identidad nacional.

Lo que hace especial a la CDMX es la manera en que sus recintos culturales se integran con la vida cotidiana: recorrerlos también implica descubrir barrios, arquitectura y una escena artística en constante transformación.

París, Francia

París es sinónimo de arte, y sus museos lo confirman. El Louvre, uno de los más reconocidos del mundo, resguarda piezas emblemáticas como la Mona Lisa, mientras que el Musée d’Orsay alberga una de las colecciones impresionistas más relevantes a nivel internacional. Más allá de sus grandes instituciones, la ciudad invita a explorar espacios más pequeños y especializados que enriquecen la experiencia cultural.

Aquí, el arte no se limita a las salas de exhibición: se manifiesta en las calles, en la arquitectura y en cada rincón urbano.

Nueva York

Nueva York cuenta con una escena museística tan diversa como su propia identidad. El Museo Metropolitano de Arte (MET) reúne obras de distintas culturas y periodos históricos, mientras que el Museo de Arte Moderno (MoMA) es un referente global del arte moderno y contemporáneo.

La ciudad destaca también por su capacidad de reinvención constante, con exhibiciones innovadoras y espacios que rompen los esquemas tradicionales. Recorrer sus museos permite adentrarse en un entorno creativo, dinámico y en permanente evolución.

La oferta cultural neoyorquina es amplia y abarca múltiples expresiones artísticas, desde el Museo del Helado hasta recorridos por mansiones de la Edad Dorada, reflejando la diversidad de experiencias que ofrece la metrópoli.

Londres

Londres combina siglos de historia con una propuesta cultural contemporánea que la convierte en un destino imprescindible para los amantes del arte. El Museo Británico alberga una de las colecciones históricas más importantes del planeta, mientras que la Tate Modern redefine la experiencia del arte actual.

La ciudad también sobresale por su riqueza arquitectónica e histórica, con sitios emblemáticos como la Torre de Londres, donde se resguardan las Joyas de la Corona. Este recorrido por el icónico recinto medieval permite apreciar de cerca piezas utilizadas por la realeza británica.

Además, muchos de sus museos son de acceso gratuito, lo que facilita explorar desde grandes obras hasta exposiciones emergentes.

Explorar museos alrededor del mundo es viajar a través del tiempo. Ya sea en la Ciudad de México o en capitales como París, Nueva York y Londres, estos espacios ofrecen experiencias que van más allá de lo visual y se convierten en vivencias sensoriales inolvidables.