¿Playas de arena oscura en México?: el paisaje que nació entre volcanes y el Pacífico

Las playas de arena oscura de Colima muestran una cara distinta de la costa mexicana. Aquí, los tonos dorados dejan espacio a arenas grises, cafés y casi negras que contrastan con el azul del océano y el verde de las palmeras.

Este paisaje no responde a un efecto artificial. Su origen está relacionado con procesos geológicos que involucraron rocas volcánicas, sedimentos, ríos y el oleaje del Pacífico durante largos periodos.

¿Por qué hay playas de arena oscura en Colima?

La costa colimense recibe materiales provenientes de distintas formaciones rocosas. En la zona que va de Armería hacia el sur del estado existe una presencia importante de sedimentos relacionados con rocas volcánicas y calcáreas.

La erosión fragmenta estos materiales y los ríos los transportan hacia el mar. El oleaje completa el proceso hasta convertir parte de esos sedimentos en la arena que cubre la costa.

El Volcán de Fuego también tiene relación con este fenómeno. Durante las lluvias, los cauces pueden desplazar materiales volcánicos desde las zonas altas. En la cuenca del Río Armería, parte de esos sedimentos llega hasta el Pacífico.

El resultado puede apreciarse al amanecer y al atardecer, cuando las playas de arena oscura cambian visualmente entre tonos grises y negros.

¿Dónde encontrar playas de arena oscura?

Tecomán y Armería son dos puntos para observar este tipo de paisaje.

Boca de Pascuales combina arena gris oscura con oleaje de gran tamaño. Esta condición convirtió al lugar en un punto asociado con la práctica del surf.

En Cuyutlán, municipio de Armería, la costa presenta extensiones de arena casi negra. La visita puede complementarse con las salinas de la región, otra actividad relacionada con la historia y economía local.

El Real y Tecuanillo, en Tecomán, forman parte de esta franja costera donde los materiales de origen volcánico influyen en la tonalidad del suelo.

Las playas de arena oscura no son exclusivas de México, pero en Colima aparecen dentro de un entorno donde coinciden cocoteros, comunidades pesqueras, esteros, salinas y gastronomía basada en productos del mar.

Caminar por estas permite observar, en una escala sencilla, la relación entre montaña, volcán, río y océano.

Así que durante una próxima visita a la costa de Colima vale la pena mirar hacia abajo: debajo de cada paso existe parte de la historia geológica del estado convertida en arena.