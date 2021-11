Perú exigirá certificado de vacunación o prueba COVID-19

Comparte este contenido











Perú ha actualizado sus requerimientos de viaje para visitantes extranjeros, entre los cuales confirmó la eliminación de cuarentenas, excepto para personas no residentes que vayan desde Sudáfrica o que hayan realizado escala en dicho país en los últimos 14 días.

Adicionalmente, todos deberán completar la siguiente Declaración Jurada de Salud y Autorización de Geolocalización. También, los mayores de 12 años presentarán, antes de abordar el avión, su comprobante de vacunación contra el COVID-19, cuya última dosis tendría que haber sido administrada hasta 14 días antes de la visita. Ojo, si no se cumple esto, se requerirá una prueba PCR negativa emitida hasta 72 horas antes del embarque.

Además, el uso de caretas ya no será requerido para subir a vuelos nacionales ni internacionales. Pero, los cubrebocas siguen siendo obligatorio, y en interiores se exigirá dos de estos. Mientras que, en zonas de Nivel de alerta Moderado, el horario de circulación es desde las 04:00 a.m. hasta las 02:00 a.m. En Alto será de las 04:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

A propósito de ello, las áreas de precaución son: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali, Ica (Ica, Pisco, Nasca, Palpa), Junín (Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma, Yauli), Piura (Piura, Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Sechura, Talara).

Y las de precaución alta son: Ica (Chincha), Junín (Chanchamayo), Piura (Sullana).