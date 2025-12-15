Pekín rompe récord de visitantes

¡Así es! La capital de China, ha recibido más de 20 millones de pasajeros en 2025, anunciaron autoridades locales, extremadamente felices de este récord.

Los extranjeros representaron el 30 % de estos movimientos, superando en un 10 % a los del 2024. De estos viajeros casi 1.86 % ingresaron al país gracias a una exención de visado. Las tendencias indican que casi la mitad de ellos son turistas y el resto viajó por negocios o para ver a familiares.

Cabe recordar que desde el pasado 20 de noviembre se pueden completar las tarjetas de llegada en línea para agilizar el proceso de ingreso.

Este país posee múltiples atractivos turísticos plenos de historia y belleza, dignas de visitarse al menos una vez en la vida.

¿Qué hacer en Pekín?

Pekín es la capital de la República Popular China y uno de los principales centros culturales, políticos y sociales del país. La ciudad muestra una convivencia clara entre tradición y modernidad, donde rascacielos, avenidas amplias y zonas financieras comparten espacio con los antiguos hutongs, barrios de casas bajas que conservan la vida cotidiana de generaciones pasadas.

Visitar este lugar permite entender la historia de China desde sus espacios más emblemáticos. La Ciudad Prohibida fue el centro del poder imperial durante más de cinco siglos y hoy funciona como un complejo museístico clave para comprender el pasado del país. Muy cerca, el Templo del Cielo refleja la importancia de los rituales imperiales, mientras que el Palacio de Verano ofrece una lectura distinta del descanso y la planificación urbana histórica.

Pekín también es el punto de partida ideal para conocer la Gran Muralla China, una de las Siete Maravillas del Mundo. Además, recorrer sus mercados, probar la gastronomía local y observar la vida diaria en sus calles permite entender por qué Pekín es una ciudad que evoluciona sin perder su identidad.