3 sorprendentes islas para cerrar el 2025

Si prefieres una maleta ligera para tus vacaciones de fin de año, lo que necesitas es un sitio rodeado de playas, palmeras y mucho sol. ¿Qué te parece dirigirte a una isla para escapar a un lugar remoto?

Es una apuesta excelente si quieres alejarte del frío y del caos citadino, típico de las fiestas. Elige entre nuestras tres recomendaciones:

1. La isla de Qeshm

En Irán, te ofrece una belleza natural fuera de serie. Ubicada en el estrecho de Ormuz, con paisajes extraordinarios que parecen sacados de otro mundo por sus formaciones rocosas y el misterio de los manglares. Descubre el cañón Chakkooh, posee pasadizos estrechos y paredes verticales, formadas por la erosión del agua y rocas sedimentarias. Cuando hay marea baja, un corto tramo de tierra temporal te permite llegar a la isla de Naz.

Alberga la Cueva de Sal de Namakdan, una de las más largas del mundo con 6 km de longitud; en su interior es posible observar ríos de sal subterráneos. Durante la marea alta, los árboles del Bosque de Manglares de Hara parecen flotar y, en la marea baja, sus raíces quedan expuestas. Crea unas maravillosas fotos en el Valle de las Estrellas, que posee escenarios surrealistas.

2. Isla Cocinas

Un paraíso virgen en Costa Alegre, justo frente a Punta Pérula, desde donde se toma una lancha para llegar; el trayecto dura tan sólo 20 minutos. Te cautivará con sus cristalinas playas donde puedes realizar buceo o pasear en kayak, para descubrir los arrecifes y manglares cercanos. Al tratarse de un área protegida, únicamente, se puede permanecer por dos horas y el acceso es únicamente en lancha.

3. Mauricio

Bordeada por el océano Índico, combina el lujo de la playa con rutas volcánicas; forma parte del archipiélago de las Mascareñas. Es una joya multicultural frente a las costas al Este de África, que combina playas de estilo colonial francés con la exuberante vegetación del Parque Nacional Gargantas del Río Negro, con cascadas y bosques endémicos de ébano.

Te dará una espectacular escena para la Nochevieja cuando te encuentres en las fiestas playeras, podrás vislumbrar la migración de ballenas. Descubre la Tierra de los Siete Colores de Chamarel, unas dunas con tonos de arcoíris, que a pesar de ser pequeñas, lucen imponentes. Muy cerca, déjate seducir por el esplendor de la cascada Chamarel, que cae a 83 metros de altitud mientras diferentes aves endémicas surcan el cielo.