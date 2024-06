Paul McCartney regresa a México: Fechas de los conciertos este 2024 y la venta de boletos

Comparte este contenido

Paul McCartney, el icónico ex integrante de The Beatles, confirmó su regreso a México con dos emocionantes conciertos en 2024 como parte de su gira «Got Back Tour«. Tras el rotundo éxito de sus presentaciones anteriores, McCartney ha decidido deleitar nuevamente a sus seguidores mexicanos con más fechas para compartir sus inolvidables melodías.

¿Cuándo y dónde?

Viernes 8 de noviembre en el Estadio BBVA en Monterrey.

Martes 12 de noviembre en el Estadio GNP Seguros (anteriormente Foro Sol) en la Ciudad de México.

Detalles de la venta de boletos para Paul McCartney

Los boletos para ver a McCartney en vivo estarán disponibles en preventa exclusiva a partir del 27 de junio a las 14:00 horas, accesible a través de Ticketmaster. La venta general seguirá el día 28 de junio, permitiendo a todos los fans la oportunidad de asegurar su lugar en estos eventos históricos.

Un repertorio musical inolvidable

Los asistentes a los conciertos de Paul McCartney pueden esperar un maratón musical de 36 éxitos que abarcan su carrera con The Beatles, Wings y como solista. Canciones emblemáticas como «Hey Jude», «Live and Let Die», «Band on the Run» y «Let It Be» resonarán en estos espacios, prometiendo noches memorables de nostalgia y música de calidad.

El anuncio de estas fechas ha generado un entusiasmo palpable en redes sociales, donde fans de todas las edades expresan su emoción por la oportunidad de experimentar la magia de Paul McCartney en vivo. Con un espectáculo garantizado para capturar la esencia de su legado musical, estos conciertos son imperdibles para los amantes de la buena música en México.

