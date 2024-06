¡Ojo! Estas son las nuevas tarifas para subir a la Torre Eiffel en París

Comparte este contenido

En el sitio oficial de la Torre Eiffel de París, uno de los iconos de esta ciudad, se informó que a partir del 17 de junio habrá un aumento en el costo de las tarifas.

Este es el mensaje:

Para visitas a partir del 17 de junio de 2024 aplican las nuevas tarifas. Consúltalas. Se ha iniciado la venta progresiva de entradas. Le invitamos a consultar regularmente esta página para estar al tanto de cuándo se pondrán a venta este verano y durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Debido a la gran demanda y a los numerosos abusos practicados por páginas de reventa no oficiales, le rogamos que tenga cuidado: no compre en páginas web que ofrezcan visitas guiadas a la Torre Eiffel este verano (inclusive durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos). Si no hay entradas disponibles en línea, siempre tendrá la opción de comprarlas en la taquilla del monumento el día de la visita para un acceso inmediato.

Por ejemplo, un boleto de adulto con acceso en ascensor hasta el mirador de la cima costará 35,30 euros, mientras que actualmente está en 29,40 euros.

El costo de la entrada por el ascensor para adultos para llegar al segundo piso pasará de 18.80 euros a 22.60 euros.

A continuación todos los precios que habrá a partir del 17 de junio:

Tarifas Torre Eiffel by handle281

La Torre Eiffel y sus curiosidades

La estructura de la torre la forman 10,100 toneladas de hierro, cuenta con 330 metros de altura. La construcción se realizó en 2 años, 2 meses y 5 días. Fue por al menos 41 años, a partir de su creación en 1889, la torre más alta del mundo, hasta la construcción del edificio Chrysler de Nueva York.

Cada 7 años se pinta de un color al que llaman ‘marrón torre Eiffel’. Este verano seguro será el sitio más fotografiado por los Juegos Olímpicos. Permanecerá abierta durante la justa deportiva, pero se cerrará para la ceremonia de apertura el 26 de julio.

Hay varias réplicas de esta torre en lugares como Las Vegas, en Estados Unidos; Tokio, en Japón y Torrejón de Ardoz, Madrid.

