NYC Broadway Week ¡está de regreso!

Sí, regresa por primera vez desde su pausa del 2019 y ofreciendo boletos al 2×1 en 21 obras de Broadway, de acuerdo al anuncio de NYC & Company, la organización oficial de marketing turístico y oficina de convenciones y visitantes para los cinco distritos de la Ciudad de Nueva York, en conjunto con Mastercard.

“Desde su lanzamiento en 2011, NYC Broadway Week ha ofrecido a turistas y locales las mejores experiencias de teatro a un precio extraordinario. Después de una pausa de tres años, estamos orgullosos de presentar la edición de otoño de nuestro famoso programa NYC Broadway Week del 6 al 25 de septiembre. Con opciones desde obras ganadoras de Tony Award y favoritos de la familia, hasta producciones nuevas y clásicos, hay algo para todos.”, dijo Fred Dixon, CEO y presidente de NYC & Company.

Así que no te puedes perder esta oportunidad de gozar de maravillosas puestas en escena como: 1776**, Aladdin, A Strange Loop**, Beetlejuice, The Book of Mormon, Chicago, Come From Away, Cost of Living**, Death of a Salesman**, Funny Girl* **, Hadestown, Harry Potter and the Cursed Child, Into The Woods**, The Kite Runner**, The Lion King, MJ: The Musical, Moulin Rouge! The Musical, The Phantom of the Opera, The Piano Lesson**, Six** y Wicked. (*Sujeto a disponibilidad. Aplica bloqueo de fechas. **Nuevos participantes en NYC Broadway Week).

Por su parte, Charlotte St. Martin, presidente de The Broadway League, comentó emocionado: “Este otoño es el primer aniversario de la reapertura de Broadway y desde entonces hemos dado la bienvenida a casi 9.3 millones de espectadores en Nueva York. El regreso en otoño de NYC Broadway Week es una forma espectacular para vivir la experiencia del teatro en vivo en una de las ciudades más emocionantes del mundo. Las 21 obras de Broadway que incluye el programa este año, con oferta de boletos al 2×1, representan algunas de las producciones más icónicas, diversas e innovadoras que hayan estado en el escenario. La variedad será del agrado de todas las audiencias, desde los clientes frecuentes hasta los que visitan por primera vez”.

En tanto, Rustom Dastoor, vicepresidente Ejecutivo de Marketing y Comunicaciones de Norteamérica en Mastercard habló del orgullo que representa para su empresa patrocinar este tipo de encuentros… “En conjunto con NYC & Company, estamos emocionados de patrocinar NYC Broadway Week y proporcionar a los locales y viajeros boletos al 2×1 para que vivan la mejor experiencia en el teatro de una manera significativa.”

Los espectáculos de Broadway participantes pueden ser filtrados por “drama”, “apto para niños”, “musicales”, “obra” y “ganadora de Tony Award” en nycgo.com/broadwayweek.

Cabe destacar que desde su lanzamiento en enero de 2011, NYC Broadway Week ha vendido más de 1 millón 900 mil boletos, generando más de $100 millones de dólares en ingresos para Broadway.

Para más información y boletos, visita nycgo.com/broadwayweek.