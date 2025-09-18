Nueva York, sede de grandes eventos en 2026

En efecto, la bellísima ciudad de Nueva York tendrá un año fuerte y emblemático, al ser sede de diversos eventos. ¡Toma nota!

La celebración Sail 4th, que conmemorará el 250 aniversario de Estados Unidos, albergará la mayor flotilla de veleros de 25 países del mundo en el Puerto de Nueva York y Nueva Jersey. Se prevé el arribo de 30 mil embarcaciones privadas.

Mientras que el 19 de julio de 2026, la Copa Mundial de la FIFA 2026 bajará el telón en Nueva Jersey cerca de Nueva York, la sede de la final. Sin embargo, habrá más eventos relacionados, como el Fan Fest en el Liberty State Park con pantallas gigantes y entretenimiento para aficionados los 104 partidos del torneo.

Así que lo ideal es que vayas reservando si planeas ser parte de estos magnos eventos.