¡No te pierdas! Más de 100 películas siniestras

Si el terror es lo tuyo… te fascinará acudir al Festival Internacional de Cine de Horror aquí en plena CDMX ¡que realmente será macabro!

En donde tendrás la gran oportunidad de seleccionar entre más de 100 largometrajes que se exhibirán en diversas plataformas, y de manera híbrida en la Cineteca Nacional, La Casa del Cine, el Museo Archivo de la Fotografía, la Red de Faros y el Cine Villa Olímpica.

Se trata de la celebración del 20 aniversario de la famosa compañía Macabro y los 90 años de Drácula, de Tod Browning. Por ello, se presentarán las pelis más emblemáticas de este género como Zombie Infection y Get the Hell Out y una antología de la pandemia, entre muchas otras.

No debes perderte las mexicanas como Sin Origen, Mírame, Aniela y el hombre Búfalo, entre otras.

Además tendrás la oportunidad de participar de diferentes pláticas sobre cómo hacer el trailer de una película de terror y tener encuentros con diversos directores de cine.

El aforo es limitado y tendrá todos los protocolos para cuidar tu salud, pero también puedes checar las fechas de exhibición en sedes digitales: Filmlatino, Plataforma Cine, Canal 22, TV UNAM, Spotify y las social media de Macabro FICH y Procine.

Para más información da click aqui: https://macabro.mx/