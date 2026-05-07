3 tours culturales que te fascinarán

Desde los túneles ocultos de Seattle hasta las tabernas literarias de Londres y el misticismo de Montserrat, en INVERTOUR te presentamos los tres tours que están definiendo las preferencias globales para el verano.

Atrás quedaron los días en que unas simples vacaciones en la playa o una lista de lugares para fotografiar bastaban para el turista veraniego. Las experiencias han generado un impacto que ha transformado la forma en que viajamos. Incluso el reporte, ¿Por qué nos reunimos? De Hilton detectó que el 84 % de los viajeros por trabajo, consideran que las travesías les brindan la oportunidad de experimentar la cultura local.

Cambios con sentido

Para el próximo verano se está produciendo un cambio profundo: Los recorridos culturales y patrimoniales han surgido no sólo como una opción, sino como el principal factor que impulsa la elección de destino para millones de trotamundos alrededor del mundo. Desde los antiguos templos de la India hasta las vivencias inmersivas de «caminar y leer» en las capitales europeas, 2026 se define por un anhelo colectivo de autenticidad, historia y conexiones significativas.

En auge

Las cifras muestran un claro avance en este sector, tan sólo en 2025 el turismo cultural quedó valuado en $6.73 millones de dólares y se proyecta que en 2026 alcance los $7.75 millones de dólares, lo que muestra una notable tasa de crecimiento del 15.83 %. Lo que evidencia una franca aceleración que podría llegar a los $18.850 millones de dólares para el 2032, de acuerdo con Global Information.

Por su parte, el Índice de Viajes de Verano de Tripadvisor 2026, reveló que los viajeros están ávidos de descubrir el patrimonio cultural de los destinos a través de diferentes actividades. Entre las mejor valoradas en el mundo se encuentran los tours de patrimonio y monumentos históricos que pueden incluir sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como:

Tour histórico bajo las calles en Seattle, EE.UU. El recorrido abarca tres manzanas de pasajes subterráneos históricos construidos hace más de 120 años, revelando las fachadas y aceras originales que quedaron sepultadas cuando la ciudad elevó el nivel de sus calles tras el gran incendio de 1889.

Tour por los pubs históricos de Londres, Reino Unido. Te llevará a conocer al menos cinco de los mejores pubs antiguos y tabernas literarias de Londres. Inicia a las afueras del metro de St. Paul y finaliza en la estación de Holborn o los Tribunales Reales de la Justicia. Satisface la necesidad de una inmersión educativa al convertir una visita a los pubs londinenses en un aula de historia interactiva con escenarios auténticos.

Excursión al Monasterio de Montserrat desde Barcelona, España. Permite explorar por cuenta propia un sitio con una combinación religiosa y belleza natural, por las mañanas. Ofrece nueve diferentes opciones, entre las que sobresalen Basílica y Virgen Negra, para tocar la estatua; Basílica y Coro de niños, para quienes aprecian la música (solo de lunes a viernes); visita guiada a la Basílica. Incluso puedes optar por una excursión todo el día que incluye Monserrat, almuerzo y visita a una bodega boutique en tren.