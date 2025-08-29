Miguel Galicia de Travel Shop y David Moré, presentan al nuevo director Comercial de Mapa Plus

Miguel Galicia, CEO de Travel Shop Operadora y David Moré, director general de Mapa Group presentaron a Alfonso García, como nuevo director comercial de la empresa española. “México es un mercado estratégico para el Grupo MAPA y Travel Shop es el socio más importante que tenemos aquí. Tenemos un cambio en la dirección comercial, que supone un reto, que vamos a aprovechar para evolucionar en el modelo de negocio”, dijo David Moré, en entrevista con INVERTOUR.

Por su parte, Alfonso García, detalló que con muchos años de experiencia en Mapa Plus conoce a todos los clientes de América Latina, «vamos a seguir con los partners que tenemos en cada destino, en el caso de México, Travel Shop es fundamental”.

Para Miguel Galicia esto representa un reto, pues en los ocho años que tienen de relación, los resultados son buenos. “Hoy nos hemos puesto retos importantes de cara al resto del 2025 y 2026. En esta nueva etapa de Grupo Mapa vemos que los cambios son una gran oportunidad”.

David Moré, Miguel Galicia y Alfonso García Alfonso García David Moré y Miguel Galicia

Mapa Plus y Travel Shop, relación estratégica

Moré explicó que gracias a la iniciativa de Miguel Galicia, se ha considerado combinar su portafolio con distintos lugares que tal vez históricamente no se habían incorporado. “Trabajamos en conjunto en la elaboración, análisis y producción, con nuestros tres productos básicos: Wamos, Mapa Plus y Elite”.

Asimismo, el CEO de Travel Shop, detalló que la clave es tener una relación que no solo es proveedor-cliente, “se trata de hacer negocios juntos y creo que es la visión más importante a la que hemos llegado en estas pláticas recientes con la visita de Alfonso y de David», dijo Galicia.

“Para Travel Shop representa muchísimo, es el socio más importante y si bien hemos apostado por la diversificación de destinos, de regiones geográficas, de target, de producto, Mapa Plus siempre ha tenido a bien tomar en cuenta la opinión de nosotros en el conocimiento del mercado mexicano”, mencionó.

Explicó que Wamos es para un turista discreto en el presupuesto, mientras que Elite es para uno más experimentado. Grupo Mapa es el proveedor más importante, por lo tanto, su socio número 1. La importancia del agente de viajes

Moré afirmó que el agente de viajes es el actor que está más pegado al pasajero. Por lo tanto, eso es igualmente importante para ellos. En el caso de Travel Shop, se sabe que es el principal canal de distribución.

“Tenemos el compromiso permanente de filtrar el producto ideal con la calidad adecuada para el viajero mexicano. El mercado es muy grande y aunque hablamos el mismo idioma en España y en casi toda América, la idiosincrasia de consumo y las expectativas que tienen los clientes son muy diferentes”, precisó Miguel Galicia.

En cuanto a novedades, Alfonso García dijo que habrá nuevos folletos, con mejoras en sitios, como Grecia, donde se añadirán noches en algunos sitios interesantes y todas las peticiones de sus operadores.

Reconoció que el sector de Elite requiere un trabajo distinto y es el principal reto, al ser un poco más experiencial, un poquito más alto de precio, les ha costado trabajo introducir el sector, junto con Travel Shop y algún operador más, harán grupos de trabajo específicos para ese nicho de mercado. Apuestan más a un producto de experiencias.

La alianza con Mapa Plus se mantiene y para Miguel Galicia lo importante es seguir comunicando de la manera correcta al agente de viajes el tipo de producto que es para la persona idónea.

Con las tres líneas de producto muy bien definidas, Wamos, Mapa Plus y Elite cubren una gran parte de la pirámide de viajeros que hoy componen la estructura social en México.