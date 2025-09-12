México facilitará visa electrónica a turistas brasileños que ingresen por vía aérea

A partir del 5 de febrero de 2026, los ciudadanos de Brasil que deseen ingresar a México como visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas podrán hacerlo mediante la tramitación de una visa electrónica, informó la Secretaría de Gobernación (Segob).

La medida que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) representa una reforma al artículo 2 del acuerdo vigente desde 2021, con el objetivo de facilitar la movilidad internacional de forma segura, ordenada y regular.

Visa electrónica para ingresar por vía aérea

De acuerdo con la reforma, los brasileños que viajen a México con fines turísticos, culturales o de negocios ya no tendrán que acudir físicamente a un consulado mexicano para obtener su visa.

En cambio, podrán gestionarla en línea bajo los términos establecidos en los Lineamientos Generales para la expedición de visas publicados en julio de 2025.

Esta visa electrónica será válida solo para quienes ingresen por vía aérea y no autoriza actividades remuneradas en territorio mexicano.

¿Por qué se había exigido la visa antes?

México había reinstaurado el requisito de visa para brasileños en 2021, luego de detectar un incremento en los ingresos de ciudadanos brasileños que, al parecer, utilizaban el régimen de visitante sin permiso para actividades remuneradas con fines distintos a los permitidos.

Desde entonces, se había exigido tramitar la visa presencialmente en los consulados.