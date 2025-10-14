México, el favorito para los turistas estadounidenses

En efecto, nuestro país sigue como el número uno en las preferencias de los turistas de Estados Unidos, en particular por los que radican en la zona sur, medio oeste y el oeste.

Tal vez México los cautiva por sus hermosas playas, experiencias culturales y precios asequibles. Y desde luego su gente, si es considerada como la más cálida y amable del mundo. Además que la República Mexicana es una cuyos prestadores de servicios turísticos son de gran excelencia en el servicio.

Los sitios más populares incluyen las playas del Caribe como Cancún y la Riviera Maya con ruinas en el mar como Tulum; zonas arqueológicas como Chichén Itzá y Teotihuacán; maravillas naturales como los cenotes de Yucatán y la Reserva de la Mariposa Monarca, y ciudades coloniales como Guanajuato y Morelia, entre otros.

En segundo lugar, se encuentra Italia, con los destinos más recomendados por su belleza e historia como Roma (Coliseo, Foro Romano, Vaticano), Florencia (arte y arquitectura), Venecia (canales y Piazza San Marco), y la Costa Amalfitana y Liguria (paisajes costeros, pueblos de colores).

En tercero, el Reino Unido, de acuerdo con datos de InsureMyTrip, con Londres, con sus monumentos icónicos y vida urbana vibrante; la Isla de Skye en Escocia, por sus paisajes naturales espectaculares; y el Distrito de los Lagos en Cumbria, conocido por sus lagos y montañas, como los lugares más increíbles.