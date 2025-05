“México, clave para Royal Caribbean”: Itzel Valdés, Vicepresidenta Asociada

Royal Caribbean continúa marcando la pauta en la industria de cruceros y pone la mira en el mercado mexicano con grandes novedades. Así lo compartió Itzel Valdés, vicepresidenta asociada interina para Latinoamérica y el Caribe, quien destacó el crecimiento constante de la compañía y su compromiso con los viajeros de la región.

«Royal Caribbean hoy en día ya es una marca vacacional», expresó Valdés. “Somos líderes en innovación, en tecnología y en ofrecer experiencias pensadas para todas las generaciones”.

Tras el lanzamiento del revolucionario Icon of the Seas, la naviera prepara el arribo del Star of the Seas, segundo barco de la clase Icon, que comenzará operaciones en agosto desde Puerto Cañaveral hacia el Caribe Occidental.

“Tendrá más de 40 espacios distintos para disfrutar de gastronomía, música y entretenimiento espectacular”, señaló la directiva.

Además, se anunció el futuro debut del Legend of the Seas, el tercero de esta clase, con salidas desde Barcelona y Roma.

“Más del 30 % de los mexicanos que viajan en crucero lo hacen a Europa, y ahora podrán gozar de esta experiencia premium desde sus destinos favoritos”, comentó Valdés.

La Vicepresidenta Asociada recordó que México es clave para Royal Caribbean, y esto se confirma con la creación de Perfect Day en México, una isla privada que abrirá en 2027 en la zona de Costa Maya, Quintana Roo. “No veo a ninguna otra naviera invirtiendo tanto en México. Queremos que más cruceristas conozcan y disfruten de nuestro país”, afirmó.

El compromiso de la marca con los agentes de viajes también es clave. “Los agentes son todo para nosotros”, subrayó Valdés. “No solo entrenamos sobre producto, sino que les damos herramientas para vender mejor, adaptándonos a cómo se comunican las nuevas generaciones”.