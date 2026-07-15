Mercado Cruceros lleva a cabo una nueva edición de Learning Day junto a MSC Cruceros

Mercado Cruceros realizó una nueva edición de Learning Day, su programa de capacitación presencial, para agentes de viajes, que reúne a los principales proveedores de la industria turística con el canal de distribución.

La jornada contó con la participación de Octavio Fragoso, BDM de MSC, quien compartió:

Novedades de la naviera

Estrategias comerciales

Beneficios para los pasajeros

Herramientas para fortalecer sus conocimientos y generar mayores oportunidades de venta.

Learning Day

Se ha consolidado como un espacio de aprendizaje, actualización y networking, donde los agentes de viajes tienen la oportunidad de conocer de primera mano las tendencias del mercado, interactuar con los principales socios comerciales de la industria y mantenerse al día sobre los productos y servicios que impulsan su crecimiento profesional.

Mercado Cruceros e Index continuarán realizando jornadas de capacitación presenciales cada mes, ofreciendo un calendario de sesiones con la participación de navieras, aerolíneas, empresas de asistencia al viajero, destinos turísticos, hoteles y otros aliados estratégicos.

La compañía impulsa la profesionalización del canal de distribución, con espacios de capacitación de alto valor para fortalecer la relación entre proveedores y agentes de viajes, para contribuir al desarrollo de una industria turística más preparada y competitiva.