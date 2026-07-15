Claudia Cajal, Head of Tourism & Trade México AVIAREPS

Ella es una mujer de altos vuelos, con una experiencia interesante, indudablemente es una mujer brillante y preparada, cuenta con dos carreras y una Maestría, es Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Licenciada en Educación preescolar, su Master lo obtuvo en Mercadotecnia Estratégica y además posee un diplomado en Arte y Música contemporánea.

Es Claudia Cajal, Head of Tourism & Trade México de AVIAREPS, quien entró a esta fascinante industria de una manera muy particular: “Mi historia no comenzó en una oficina, sino de niña viajando con mis padres y mi familia; más adelante en una cabina de radio y entre gente muy culta, muy viajada. Me inicié a mediados de los noventa en Grupo ACIR, produciendo y prestando mi voz para programas que exigían entender el ritmo de las audiencias, la inmediatez de la comunicación y el valor de una buena narrativa, como cuando platicas de tu último viaje. Porque desde muy joven entendí que el arte, la música y las historias son el lenguaje universal que verdaderamente conecta a los seres humanos y esto es parte fundamental en los viajes”, nos comparte entusiasmada.

Así es, Claudia es de otro nivel, es una persona sumamente sensible, educada y culta, cuya misión en la vida la llevó a involucrarse en el turismo. “Así fue como transformé mi amor por la cultura en una carrera solida en la mercadotecnia turística y de estilo de vida. Hoy en día, cuando diseño una estrategia para destinos globales o eventos de gran escala, sigo sintiendo la misma emoción que sentía frente al micrófono: la magia de transportar a alguien a un lugar nuevo, despertar su asombro y dejar una huella imborrable en su memoria”.

Cajal posee experiencia anterior, sus inicios se dieron en grandes escuelas del mundo de la comunicación y las marcas. “Inicié en el corazón de la radiodifusión con Grupo ACIR y Radio 13, donde aprendí a conectar con el público a través de la voz y el contenido. Después, expandí mis horizontes hacia la publicidad de alto nivel en McCann World Group, gestionando cuentas icónicas como L’Oréal. Posteriormente, di el salto directamente al segmento de turismo en AD Nova y buscando un cambi

o saludable pasé a las industrias creativas y editoriales como Product y Brand Manager en Lyrsa Comunicaciones, colaborando con la plataforma de Food and Travel México. Finalmente, consolidé mi faceta estratégica a través del negocio familiar en SIMTres60, un sistema integrado de medios que complementó mi visión del marketing estratégico”.

Y fue en el 2018 cuando ingresa al equipo de AVIAREPS México, motivada por el deseo de llevar la promoción turística internacional al siguiente nivel. “Mi llegada a AVIAREPS fue el resultado natural de conectar mi vivencia previa en destinos globales con la necesidad de la agencia de integrar un team member que entendiera la comunicación de forma integral, colaborativa, honesta y enfocada en resultados”.

Hoy en día Claudia se siente satisfecha y muy orgullosa de lo que ha conseguido y sobre todo de la confianza que depositan en ella, sus importantes cuentas. “Representar a una cuenta como Visit Las Vegas es un verdadero honor y una enorme responsabilidad y más en México. Es liderar la estrategia de una de las marcas más icónicas, dinámicas y multiculturales del planeta; una auténtica meca del entretenimiento que se reinventa todos los días”.

Su mayor inspiración en la vida de Claudia es la constante búsqueda de la intensidad, el contraste y la evolución. “Más allá de mi pasión por el arte tradicional, encuentro una enorme fuente de energía e inspiración en mundos que desafían la mente y aceleran las pulsaciones. Me entusiasma la precisión absoluta, la estrategia milimétrica y la velocidad del automovilismo, un deporte que me recuerda la importancia de la concentración bajo presión. Y me inspira a seguir dando aun más de la mano de mi equipo y AVIAREPS; pero, sobre todo, me motiva a seguir elevando el estándar de lo que un representante aliado puede lograr”.

Se considera una persona feliz: “Hoy sí, mañana trabajo en ello. La felicidad no es un destino estático ni un checklist corporativo que se palomea para siempre; es un proceso activo de diseño y evolución constante”.

Con más de 20 años de trayectoria turística, hoy queremos rendirle un merecido homenaje a su trayectoria en esta industria, por su preparación, talento y pasión queremos nombrarla como una gran PROMOTORA DE TURISMO… ¡MUCHAS FELICIDADES CLAUDIA CAJAL!