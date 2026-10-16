Maverick Helicopters presenta su oferta turística en México junto con Machine Guns Vegas y Bramer Tours USA

Maverick Helicopters presentó en México su portafolio de experiencias para Las Vegas, Gran Cañón, California y Hawái, durante un encuentro dirigido a un selecto grupo de agentes de viajes. El evento contó con la participación de Machine Guns Vegas y Bramer Tours USA, dos socios que complementan la oferta de actividades, recorridos y servicios terrestres en Estados Unidos.

Jorge Guerrero, account Manager de Maverick Helicopters en México dentro de Sales internacional, explicó que ya pueden acceder al producto a través de sus operadores. La plataforma permite consultar disponibilidad en tiempo real, tarifas, modificaciones y cancelaciones sin depender de un tercero.

Maverick Helicopters opera experiencias en cuatro destinos

Mynor Guerra, vicepresidente de Ventas en Maverick Helicopters destacó sus operaciones en Las Vegas, Gran Cañón, California y Hawaii. Su flota alcanza los 50 helicópteros y utiliza aeronaves Airbus H130 con capacidad para siete pasajeros más el piloto. Los asientos posteriores tienen una posición elevada para favorecer la visibilidad durante el vuelo y el piloto también funciona como guía durante los recorridos.

En Maui, Hawái, la compañía trabaja desde el aeropuerto de Kahului. Entre las alternativas presentadas aparecen vuelos hacia Molokai y la experiencia Hana Rainforest, que incluye un aterrizaje en terrenos privados de la empresa y una parada aproximada de 30 minutos para recorrer la zona.

En California, Maverick cuenta con terminales en Santa Mónica y Long Beach. Desde estos puntos hay vuelos sobre sitios como Hollywood, Beverly Hills, Santa Mónica y distintas zonas costeras. También dispone de una experiencia aérea sobre Catalina Island y traslados hacia la isla.

Las Vegas y Gran Cañón, dos de sus productos principales

Las Vegas fue el punto de origen de Maverick en 1995 y mantiene una parte importante de su operación. Cuenta con más de 37 helicópteros en este destino y tiene capacidad para atender grupos. Algunos recorridos combinan vistas de Las Vegas con vuelos hacia el Gran Cañón.

Una de las experiencias desciende hasta el fondo de éste, donde los pasajeros hacen una parada con picnic y champaña antes del vuelo de regreso. También mencionó rutas que pasan por Valley of Fire y Red Rock Canyon.

Los recorridos tienen distintas tarifas según el producto seleccionado y también existen opciones privadas. En estos casos, el cliente puede reservar los siete lugares del helicóptero.

Machine Guns Vegas suma experiencias para turistas

La presentación también incluyó la oferta de Machine Guns Vegas, con sede indoor cerca de Las Vegas Strip y otra instalación al aire libre en Boulder City, indicó Esther Cases, directora de Marketing y Ventas.

Cuenta con paquetes desde $109 dólares en su sede interior y asigna un instructor a cada participante. También cuenta con transporte entre determinados hoteles y su instalación.

Su segunda sede posee paquetes desde $199 dólares y actividades para grupos, viajes corporativos y eventos. Disponen de instructores que hablan español y trabaja con grupos que pueden ir de 10 a 100 personas.

Bramer Tours USA complementa la experiencia con transporte y recorridos

Bramer Tours USA presentó sus servicios como DMC y empresa de transportación. Su flota incluye camionetas, limusinas, SUV, sedanes y minibuses, comentó el director Alessandro Lavecchia.

Ofrece traslados de aeropuerto, servicios por hora, transporte para grupos y recorridos privados. En Las Vegas, sus itinerarios pueden incluir Bellagio, The Strip, Hoover Dam, The Venetian, Fremont Street y The STRAT.

También desarrolla paquetes que combinan traslado de aeropuerto, city tour y actividades. Uno de ellos integra un recorrido terrestre por Las Vegas con un vuelo nocturno de Maverick Helicopters, además del transporte desde y hacia la terminal.

Se extiende a ciudades como Orlando, Miami, San Francisco y Los Ángeles, con servicios hacia sitios como Yosemite, Monterey, Carmel, Big Sur, Napa Valley, Hollywood, Santa Mónica y Kennedy Space Center.

Maverick Helicopters busca acercar a las agencias una oferta que combina vuelos panorámicos, actividades en Las Vegas y logística terrestre, con productos que pueden integrarse dentro de un mismo itinerario en Estados Unidos.