LUMINISCENCE Nueva York llega a la Catedral de San Patricio con luz, música e historia

LUMINISCENCE Nueva York llegará a la Catedral de San Patricio con una experiencia que combina video mapping, música, historia y arquitectura dentro de uno de los templos más conocidos de Manhattan.

La propuesta ya recibió a más de 2 millones de visitantes en otros destinos y ahora tendrá su primera edición en este recinto de Nueva York. El espectáculo utiliza proyecciones en 360º sobre los muros y bóvedas de la catedral para contar parte de su historia y mostrar distintos detalles de su arquitectura.

Habrá dos versiones del evento: una con orquesta y coro en vivo durante determinados fines de semana, y otra con sonido envolvente Dolby en fechas seleccionadas.

¿Cómo será LUMINISCENCE Nueva York?

La experiencia se divide en dos momentos. Primero habrá un concierto previo con una duración aproximada de entre 30 y 45 minutos. Después comenzará la proyección inmersiva, que tendrá una duración cercana a 45 minutos.

En LUMINISCENCE Nueva York, la luz y el movimiento transformarán distintos espacios de la Catedral de San Patricio mientras una narrativa repasa personas, momentos y acontecimientos relacionados con la fundación y evolución del edificio.

El espectáculo está diseñado para público de todas las edades y puede visitarse en familia, con amigos o en pareja.

¿Qué diferencia hay entre LUMINISCENCE y LUMINISCENCE Live+?

La versión LUMINISCENCE Live+ estará disponible los fines de semana y tendrá precios desde $70 dólares.

Esta modalidad incluye una orquesta integrada por músicos de Nueva York y un coro en directo durante la experiencia.

La versión estándar de LUMINISCENCE Nueva York tendrá entradas desde $35 dólares en fechas seleccionadas. En este caso, el espectáculo utiliza sonido envolvente Dolby, pero no incluye música en vivo.

Durante la preventa habrá un descuento del 10 % por tiempo limitado.

Los boletos se dividen en tres categorías:

Platinum ocupa desde la zona central hasta la parte posterior de la nave y ofrece una vista panorámica del interior.

Gold se ubica desde la parte central hacia el frente.

Silver corresponde a las filas laterales y puede tener visibilidad parcial.

Los precios parten desde $35 dólares para la versión sin música en vivo y desde $70 dólares para Live+.

Una nueva experiencia nocturna en Manhattan

LUMINISCENCE Nueva York suma una propuesta cultural a la agenda de Manhattan al utilizar un edificio histórico como escenario del espectáculo.

Además de observar las proyecciones, los asistentes podrán conocer parte de la historia de la Catedral de San Patricio a través de una narrativa audiovisual.

El recinto cuenta con accesibilidad conforme a la normativa ADA y dispone de entrada accesible por East 51st Street.