Canadá en invierno, 5 experiencias entre nieve, hielo, auroras y trineos

Viajar a Canadá en invierno permite conocer una faceta distinta del país. La nieve transforma ciudades, montañas y lagos, mientras que actividades como el esquí, el patinaje, la observación de auroras boreales y los paseos en trineo forman parte de la temporada.

Desde Columbia Británica hasta Yukón, estas cinco propuestas muestran diferentes maneras de organizar un viaje durante los meses fríos.

1. Esquiar entre Vancouver y las montañas de Columbia Británica

Columbia Británica cuenta con 13 resorts de esquí y opciones cercanas a las ciudades. A menos de 30 minutos del centro de Vancouver se encuentran Cypress Mountain, Grouse Mountain y Mount Seymour. Quienes disponen de más tiempo pueden viajar hasta Whistler Blackcomb, a unas dos horas de la ciudad.

En Thompson Okanagan aparecen otros centros como Sun Peaks, Big White y Silver Star Mountain, donde la nieve recibe el nombre de “polvo de champagne” por su textura ligera.

2. Patinar sobre hielo en Ontario

Otra manera de vivir Canadá en invierno es sobre patines. En Toronto, Nathan Phillips Square cuenta con una pista frente al Ayuntamiento y junto al letrero de la ciudad. El acceso es gratuito y existe renta de equipo.

Ottawa ofrece una experiencia diferente: el Canal Rideau se transforma en una pista natural que supera los 7.8 km cuando las condiciones permiten su apertura.

Niagara-on-the-Lake también suma opciones, como la pista de Pillar and Post.

3. Recorrer Quebec entre nieve e historia

En la ciudad de Quebec, el invierno cambia la imagen de Old Quebec. Château Frontenac, Dufferin Terrace, la Citadelle, el Parlamento y Plains of Abraham forman parte de los lugares que pueden recorrerse durante la temporada.

Petit-Champlain y Place-Royale permiten caminar entre edificios vinculados con el pasado francés y británico de la provincia.

En Montreal, Mount Royal ofrece vistas sobre la ciudad. También se pueden visitar la Basílica de Notre-Dame y la Grande Roue de Montréal.

4. Ver auroras boreales en los Territorios del Noroeste

Los Territorios del Noroeste registran condiciones para observar auroras boreales hasta 240 noches al año, en promedio.

Yellowknife funciona como uno de los principales puntos para esta experiencia. Durante el invierno, las noches más largas y la baja humedad favorecen la observación.

Existen recorridos especializados y alojamientos donde los visitantes esperan la aparición de las luces del norte. Aurora Village, por ejemplo, ofrece tipis junto a un lago congelado, calentadores de leña y bebidas calientes.

5. Recorrer Yukón en trineo jalado por perros

En Yukón, los paseos en trineo permiten cruzar bosques y ríos congelados cerca de Whitehorse.

Muktuk Adventures brinda recorridos acompañados por guías, además de una introducción al cuidado y preparación de los perros.

La tradición también forma parte de competencias como la Yukon Quest, cuya ruta alcanza mil 609 km, y la carrera en memoria de Percy DeWolfe entre Dawson City y Eagle, Alaska.

Así, Canadá en invierno ofrece alternativas para distintos tipos de viajeros: desde días en pistas de esquí hasta noches dedicadas a mirar el cielo en busca de auroras.