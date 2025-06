Las Vegas: las mejores albercas para disfrutar el calor y la diversión

Las Vegas ha iniciado su temporada de albercas, aprovechando más de 320 días de sol al año y un clima que permite actividades al aire libre durante gran parte del calendario. La ciudad ofrece experiencias variadas que combinan descanso, fiesta y entretenimiento en espacios acuáticos diseñados para diferentes estilos de viajero.

En cuanto a resorts, Las Vegas destaca por su infraestructura hotelera de clase mundial. Espacios como Boulevard Pool en The Cosmopolitan of Las Vegas, Oasis Pool Deck en el Fontainebleau y Bel-Aire Backyard en Durango Casino & Resort ofrecen opciones para quienes buscan relajación, gastronomía al aire libre y vistas panorámicas. La experiencia se complementa con servicios personalizados en cabañas y daybeds.

Para quienes desean un ambiente más animado, el GO Pool en Flamingo Las Vegas es una opción para adultos. Cuenta con un bar acuático para 30 personas, DJs en vivo todos los días y una carta especializada en cocteles para compartir. En ARIA, LIQUID Pool Lounge ofrece un ambiente exclusivo con piscinas privadas. Por su parte, Influence, The POOL at The LINQ, mezcla juegos y convivencia relajada.

Dayclubs y más en Las Vegas

En el segmento de dayclubs, el Encore Beach Club en Wynn cuenta con piscinas de varios niveles, temperaturas controladas y presentaciones de artistas como The Chainsmokers y Diplo. En TAO Beach, dentro de The Venetian Resort, el ambiente asiático y el sistema de sonido de alta fidelidad se suman a sets de DJs como Alesso y Fisher.

Una opción reciente es LIV Beach en Fontainebleau, con una atmósfera tipo Riviera Francesa y cocteles frescos. A pocos pasos, Oasis Pool Deck incluye seis albercas con un estilo más relajado. Ambos espacios ofrecen bebidas especiales desde el bar Bleau Isle.

En mayo de 2025 abrió el Palm Tree Beach Club en MGM Grand, con zonas VIP y ambientación diseñada para quienes buscan una experiencia dinámica. Para quienes desean nadar en cualquier época, Marquee Dayclub Dome en The Cosmopolitan cuenta con un domo climatizado con alberca a 32 °C.

Entre las experiencias únicas, The Scene Pool Deck en Planet Hollywood incluye una atracción de surf tipo FlowRider®, mientras que Stadium Swim en Circa Resort & Casino es un anfiteatro con seis albercas, bares sumergidos y pantalla HD gigante para eventos deportivos.

Opciones familiares

Las Vegas también ha considerado a las familias. Parques como Cowabunga Bay y Cowabunga Canyon, a minutos del Strip, cuentan con toboganes y áreas infantiles. En el segmento hotelero, la Family Pool de Resorts World Las Vegas ofrece una opción segura y divertida para niños, con sombra, piscinas poco profundas y servicio de alimentos.

Con conectividad aérea directa desde varias ciudades mexicanas, Las Vegas sigue siendo un destino atractivo para quienes buscan diversión bajo el sol. Desde albercas familiares hasta clubs con DJs internacionales, la ciudad tiene una propuesta para cada viajero.