¡Las ciudades más buscadas de México! para el verano 2026

El verano 2026 ya empieza a marcar sus destinos favoritos en México. Aunque todavía falta un poco para el periodo vacacional, las búsquedas de alojamiento y vuelos muestran qué ciudades concentran el interés de los viajeros mexicanos.

De acuerdo con datos de Booking.com, las búsquedas de alojamiento para viajar dentro del país durante las vacaciones de verano aumentaron 14 %. Este crecimiento confirma que muchos viajeros planean escapadas nacionales para cambiar de escenario, conocer un destino pendiente o regresar a uno de sus lugares favoritos.

¿Qué ciudades lideran las búsquedas de alojamiento?

Puebla encabeza la lista con un incremento de 55 % en interés de alojamiento. Su combinación de historia, gastronomía y cercanía con la Ciudad de México la coloca como una opción para viajes cortos o fines de semana largos.

Monterrey ocupa el segundo lugar con un aumento de 39 %. La capital de Nuevo León destaca por su oferta urbana, restaurantes, espacios al aire libre y conexión con zonas naturales cercanas.

La Ciudad de México aparece en tercer sitio, con un crecimiento de 36 %. Museos, barrios, gastronomía, actividades culturales y eventos la mantienen como una de las ciudades más buscadas del país.

También figuran Acapulco, con un incremento de 9 %, y Oaxaca, con 7 %. Ambos combinan playa, cultura y cocina regional, por lo que se mantienen entre los favoritos del verano.

¿Qué destinos crecen en búsquedas de vuelos?

El interés por viajar dentro de México también se refleja en los vuelos nacionales. Booking.com reportó un aumento de 10% en búsquedas de vuelos domésticos para la temporada.

La Ciudad de México lidera este apartado con 59 % de crecimiento. Le siguen La Paz, con 17 %; Oaxaca, con 15 %; Monterrey, con 13 %; y Tijuana, con 12 %.

Estos datos muestran que los viajeros mexicanos buscan opciones variadas: desde capitales con agenda cultural hasta destinos de playa, ciudades fronterizas y lugares con fuerte identidad gastronómica.

Para este verano, las tendencias apuntan hacia viajes nacionales más diversos. Ya sea para caminar por centros históricos, probar comida local, descansar frente al mar o vivir una escapada urbana, estas ciudades se perfilan como algunas de las más atractivas para las vacaciones de 2026.