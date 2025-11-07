La Celebración navideña de SeaWorld regresa en 2025

La temporada navideña volverá a brillar en SeaWorld durante 2025 con una de las experiencias más esperadas del año. Desde noviembre y hasta principios de enero, los parques de Orlando, San Diego y San Antonio transformarán sus instalaciones en auténticos paisajes invernales con millones de luces, espectáculos, delicias de temporada y nuevas actividades incluidas en la entrada general.

Marc Swanson, director ejecutivo de United Parks & Resorts, explicó que esta edición promete ser una de las más completas. “La celebración navideña de SeaWorld se ha convertido en una tradición para muchas familias. Este año buscamos ofrecer una experiencia más inmersiva con nuevos espectáculos y decoraciones”, señaló.

SeaWorld Orlando: tradición y magia

El parque de Orlando fue reconocido por USA Today’s 10Best como una de las mejores experiencias navideñas en parques temáticos. Este 2025, incluirá una nueva experiencia con Santa Claus, que permitirá a las familias interactuar con el personaje en un ambiente renovado y lleno de sorpresas. Otra novedad será La cocina mágica de la Sra. Claus, un programa interactivo en el que los visitantes podrán participar en actividades de repostería mientras disfrutan de un ambiente festivo.

El clásico espectáculo sobre hielo Winter Wonderland on Ice regresará con patinadores de talla mundial, música navideña y escenarios llenos de color. También estará disponible el espectáculo cómico Clyde y Seamore: La cuenta atrás para Navidad, además del desfile navideño de Plaza Sésamo, el belén viviente ¡Oh, noche maravillosa! y el Mar de árboles, con más de 100 luces danzantes sobre la laguna. Cada noche cerrará con un espectáculo de fuegos artificiales al ritmo de villancicos.

SeaWorld San Diego: luces, música y nieve

En San Diego, SeaWorld presentará más de un millón de luces distribuidas en todo el parque, junto con el icónico Árbol de Navidad visible a kilómetros de distancia. La temporada incluirá el musical A Stocking Full of Soul, el especial de los leones marinos Clyde y Seamore, y el nuevo espectáculo de luces láser Donner y Blitzen.

Los visitantes podrán disfrutar de nevadas nocturnas, encuentros con renos y bebidas temáticas como el chocolate caliente con s’mores y cócteles de pan de jengibre. Todo formará parte de un ambiente diseñado para que las familias vivan la Navidad sin salir del sur de California.

SeaWorld San Antonio: desfiles y sabores festivos

En Texas, la celebración incluirá un nuevo desfile navideño con carrozas iluminadas y música festiva, así como el espectáculo O Wondrous Night en el Teatro Nautilus. Además, los visitantes podrán recorrer más de 15 áreas temáticas, entre ellas Christmas Cove, Rudolph’s Christmas Town y Texas Christmas Market.

El parque también ofrecerá una cena especial con Santa Claus y la Sra. Claus, además de nuevas opciones gastronómicas, como el pastel Pain au Chocolat de Santa y el cóctel Scrooge.

Beneficios y promociones

SeaWorld lanzó promociones especiales por tiempo limitado para la temporada. En Orlando, los visitantes podrán ahorrar hasta un 55 % en entradas y acceder a paquetes vacacionales con hospedaje y visitas ilimitadas. En San Diego y San Antonio, los descuentos alcanzan hasta el 60 % en boletos y pases anuales.

Los miembros del Pase Anual tendrán acceso anticipado, degustaciones exclusivas y beneficios adicionales durante todo el evento.

Una Navidad frente al mar

Cada parque de SeaWorld ofrecerá su propia versión de la celebración, con desfiles, fuegos artificiales y actividades para toda la familia. Desde patinar sobre hielo en Orlando hasta disfrutar del espectáculo láser en San Diego o vivir la cena navideña en San Antonio, la experiencia promete convertirse en una tradición que une a miles de visitantes bajo el espíritu de las fiestas.