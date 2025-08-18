Karol G en Halftime: la NFL inicia temporada con espectáculo en Brasil

La NFL anunció que Karol G formará parte del Halftime Show en el inicio de la temporada 2025. La cantante colombiana, ganadora de tres Grammy Latinos, se presentará en el partido de la Semana 1 entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, en la Neo Química Arena de São Paulo, Brasil.

Un partido con historia en Brasil

Este encuentro será el segundo partido oficial de temporada regular que la NFL organiza en Brasil, después del choque entre Philadelphia Eagles y Green Bay Packers en 2024. Además, Chiefs y Chargers ya habían disputado un duelo en ese país en 2019, consolidando a São Paulo como una plaza estratégica para la liga.

La NFL buscó nuevos escenarios fuera de México debido a la remodelación del Estadio Azteca, y encontró en Brasil un mercado clave para su crecimiento en Latinoamérica.

El show de Karol G y su impacto

La participación de Karol G en el Halftime Show representa un hecho histórico para la NFL. Aunque estos espectáculos suelen asociarse con el Super Bowl, en esta ocasión la liga decidió apostar por la presencia de una de las artistas latinas más influyentes del momento en un partido de temporada regular.

Este evento marcará además un precedente, ya que será el primer partido transmitido en vivo y de manera gratuita a través de YouTube. Esto permitirá que millones de aficionados en todo el mundo puedan seguir tanto el juego como la actuación de la artista.

Lo que significa para la NFL y para Karol G

La decisión fortalece la estrategia de la NFL en su expansión internacional y le da a Karol G una vitrina sin precedentes frente a un público diverso. La fusión entre deporte y música reafirma el papel del entretenimiento como parte central de la experiencia del futbol americano.

Con esta participación, la intérprete colombiana se suma a la lista de artistas que han llevado su música a escenarios deportivos de gran relevancia. Para la NFL, este Halftime se convierte en una oportunidad de conectar con nuevas audiencias y consolidar su presencia en América Latina.

En resumen, Karol G en Halftime no solo inaugura la temporada 2025 de la NFL, sino que también refuerza el vínculo entre la música y el deporte en un espectáculo que busca trascender fronteras.