ITA Airways amplía su flota con la incorporación del Airbus A321neo

ITA Airways o ITA-Italia celebra la incorporación de su primer Airbus A321neo a su flota. Esta adquisición, proveniente de Air Lease Corporation, destaca el compromiso de la aerolínea con la innovación y la eficiencia.

El flamante A321neo, diseñado para rutas de media distancia, ofrece una experiencia de viaje excepcional con una configuración de tres clases. Desde 12 cómodas camas planas en la clase Business hasta 141 asientos en Economy, priorizando el confort y la variedad para sus pasajeros.

La cabina del A321neo presenta el moderno diseño Airspace de Airbus, con compartimentos superiores XL e iluminación interior Full-LED para reducir el desfase horario. Cada asiento cuenta con un sistema de entretenimiento de última generación, proporcionando a los viajeros opciones de visualización personalizadas.

Abbiamo preso in consegna dagli stabilimenti di @airbus il nostro primo A321neo!

L’aereo più grande della famiglia A320neo è pronto a entrare in flotta per raggiungere le nostre destinazioni di medio raggio portando in alto design italiano, tecnologia e sostenibilità. pic.twitter.com/Hdzm9SIJUJ

— ITA Airways Risponde (@ITAAirways) November 10, 2023