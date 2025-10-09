Isla Navidad lanza carrera trail inédita que une Colima y Jalisco: conoce fechas y detalles

Isla Navidad, el paraíso natural que une a Colima y Jalisco, se alista para recibir el próximo 25 de octubre la primera edición de la Carrera Trail Costero Ruta de los 3 Horizontes, un evento deportivo que combina atletismo, paisajes excepcionales y turismo local.

Esta competencia, diseñada para corredores profesionales y aficionados que buscan un reto diferente, se llevará a cabo en una propiedad privada de 480 hectáreas que integra playa, montaña y laguna en un solo recorrido.

Uno de los principales atractivos de la carrera es que el trayecto cruzará los límites entre Colima y Jalisco, conectando Manzanillo con Cihuatlán y simbolizando la unión de ambos estados. Los participantes recorrerán puntos emblemáticos como el Hotel Grand Isla Navidad Resort, su reconocido campo de golf y la Marina de Navidad, destacando la riqueza turística e infraestructura de la región.

La carrera contará con tres modalidades: una ruta de 21 kilómetros para corredores experimentados, una de 9 kilómetros para quienes deseen iniciarse en el trail running, y una ruta recreativa de 5 kilómetros para caminar, trotar o correr sin carácter competitivo. Esta última modalidad, que no incluye premios ni kits, busca fomentar la activación física en la comunidad y preparar a los participantes para futuras ediciones.

¿Cuánto cuesta la inscripción?

Las inscripciones para las rutas competitivas tendrán un costo de entre 800 y 980 pesos e incluirán un kit conmemorativo que contiene una playera oficial, chip de cronometraje, medalla y servicios de hidratación. La ruta recreativa costará 250 pesos y se espera la participación de cerca de 200 corredores locales. En total, se proyecta la asistencia de más de 500 atletas, quienes iniciarán la competencia en el Hotel Grand Isla Navidad Resort y concluirán en territorio jaliscienses.

Además de la competencia, el evento ofrecerá actividades para toda la familia, con zonas de activación física, juegos infantiles, áreas de desayuno y espacios para patrocinadores, creando un ambiente de convivencia para corredores y acompañantes.

Se estima que esta primera edición genere una derrama económica de 1.5 millones de pesos, subrayando el potencial del turismo deportivo como motor de desarrollo regional.