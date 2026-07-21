Celebrity Cruises renueva Celebrity Reflection con 13 espacios y nuevas rutas por el Caribe

Celebrity Cruises presentó la nueva etapa de Celebrity Reflection, uno de los barcos más conocidos de su flota, tras una modernización que incorporó 13 espacios, conceptos gastronómicos y áreas de entretenimiento inspiradas en la Serie Edge.

El barco navegará durante todo el año por el Caribe desde Fort Lauderdale. Sus itinerarios incluirán escapadas de tres y cuatro noches hacia Key West y Bahamas, además de travesías de seis u ocho noches con escalas en Aruba, Curazao, Bonaire, Islas Turcas y Caicos y Gran Caimán.

La naviera también confirmó que el President’s Cruise 2027 se realizará a bordo del Celebrity Reflection del 10 al 14 de mayo de ese año.

¿Qué novedades tendrá Celebrity Reflection?

Uno de los cambios principales será el Celebrity Pool Club, una zona exterior con dos bares, más asientos, camas de descanso, áreas con sombra y actividades junto a la piscina.

Este espacio sumará dos nuevos conceptos. Orange Peel Bar & Grille ofrecerá hamburguesas, platillos a la parrilla y cócteles congelados. Por su parte, Tacos del Sol tendrá un formato informal con tacos, ingredientes frescos y opciones para personalizar cada orden.

La nueva Grand Plaza ocupará tres niveles y funcionará como uno de los principales puntos de reunión. En el centro estará el Martini Bar, acompañado por un candelabro, espectáculos de luces, música y presentaciones en vivo.

El barco también incorporará Boulevard Lounge, con capacidad para 125 personas, pianos enfrentados, karaoke, juegos y funciones. Cerca se encontrará Boulevard Bar, con coctelería para antes o después de cada espectáculo.

Otro espacio será The Parlor, un salón con juegos de mesa, billar, dardos, pantallas deportivas, whiskies, bocadillos y malteadas.

Nuevos restaurantes de Celebrity Cruises

La oferta gastronómica crecerá con Trattoria Rossa, restaurante italiano con cocina romana, pastas elaboradas a bordo y platillos preparados en la mesa.

También llegará Fine Cut Steakhouse, reconocido por Forbes Travel Guide, con cortes añejados durante 30 días y mariscos.

A ellos se sumará Bora, un concepto de azotea inspirado en el Mediterráneo. Durante el día ofrecerá brunch y cócteles personalizables, mientras que por la noche tendrá platos para compartir.

Espacios al aire libre y mejoras en suites

Sunset Park transformará la cubierta superior en una zona con meditación, juegos sobre césped, cine al aire libre y música. También contará con cabañas privadas, Sunset Park Café y Sunset Bar.

Los huéspedes de The Retreat tendrán un solárium renovado con jacuzzi y un lounge rediseñado. Celebrity Cruises también actualizará Café Al Bacio, Cellar Masters, Casino, Art Gallery, World Class Bar, gimnasio y Camp at Sea.

Con esta transformación, Celebrity Reflection refuerza la oferta de Celebrity Cruises en el Caribe con más opciones para comer, descansar y disfrutar cada travesía.