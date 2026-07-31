IHG Hotels & Resorts incorpora IA para facilitar la búsqueda y reserva de hoteles

IHG Hotels & Resorts lanzó una versión beta de su nueva búsqueda conversacional con inteligencia artificial en IHG.com y en la aplicación móvil IHG One Rewards. La herramienta desea simplificar el proceso de elección de alojamiento, desde las primeras ideas del viaje hasta la reservación.

La función permite que los usuarios describan con lenguaje cotidiano qué tipo de estancia necesitan. En lugar de aplicar varios filtros, el viajero puede explicar el destino, el motivo del recorrido, los servicios que requiere y sus preferencias personales.

A partir de esa información, la plataforma muestra recomendaciones dentro de un portafolio de más de 7 mil hoteles en distintos países. La implementación comenzó de forma gradual en Estados Unidos y después llegará a otros mercados.

Durante la fase de prueba, la compañía analizará el comportamiento y los comentarios de los usuarios para ajustar la experiencia. La búsqueda convencional continuará disponible, por lo que cada persona podrá elegir el método que le resulte más práctico.

¿Cómo funciona la búsqueda con IA de IHG Hotels & Resorts?

La nueva herramienta de IHG Hotels & Resorts responde preguntas y solicitudes relacionadas con el alojamiento. Por ejemplo, una persona puede pedir un hotel cercano a determinadas atracciones, con espacios para familias, opciones de bienestar o instalaciones para un viaje de negocios.

Los resultados muestran disponibilidad en tiempo real, precios, mapas interactivos, fotografías, servicios e información de cada propiedad. Los viajeros también pueden pagar en efectivo, utilizar puntos de IHG One Rewards o combinar ambas alternativas.

Las recomendaciones se basan en datos verificados por la empresa y en opiniones de huéspedes. De esta forma, la plataforma utiliza información sobre las habitaciones, las instalaciones y la ubicación de cada establecimiento.

Elie Maalouf, director Ejecutivo de IHG Hotels & Resorts, explicó que el lanzamiento se apoya en varios años de inversión en infraestructura digital. Entre estos cambios se encuentra la unificación de datos en la nube y la actualización de las plataformas tecnológicas de la compañía.

¿Qué beneficios ofrece la IA para los hoteles?

La tecnología no se concentra únicamente en los huéspedes. Los propietarios podrán aumentar la visibilidad de sus establecimientos dentro de las búsquedas basadas en IA y mostrar con mayor claridad sus características.

IHG Hotels & Resorts prepara una plataforma de contenido hotelero que permitirá cargar información detallada, planos, videos y nuevas imágenes. Estos recursos ayudarán a que cada propiedad aparezca en consultas relacionadas con servicios, ubicaciones o experiencias concretas.

La empresa espera que esta actualización mejore la presencia de sus hoteles tanto en sus propios canales como en plataformas digitales de terceros. Esto se suma a la aplicación de IHG disponible en ChatGPT y forma parte de una estrategia más amplia de inteligencia artificial.