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Contrastante panorama hotelero canadiense

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El sector de la hotelería de Canadá muestra una dinámica de contrastes en 2026 tras registrar en junio una ocupación del 73 %, marcando su primer descenso del 3.5 % respecto a finales de 2025, según datos de CoStar.

Pese a esta caída, la tarifa diaria promedio subió un 5.4 % alcanzando los $252.63 CAD, mientras que los ingresos por habitación disponible crecieron 1.6 % hasta llegar a los $184.33 CAD.

Destinos como Vancouver elevaron su tarifa diaria promedio un 21.3 % para llegar a $406.34 CAD tras albergar la Copa Mundial; Nueva Escocia incrementó sus ingresos por habitación disponible un 20.2 % impulsada por el Gran Premio de Vela. Por su parte, Montreal lideró el aumento en ocupación, alcanzando un 78.5 % al subir un 6.9 %, aunque su tarifa diaria cayó un 16 % a $257.89 CAD, por el ajuste de fechas del Gran Premio de Canadá.

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