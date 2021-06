Hoy llegó a Cozumel Adventures of the Sea, el primer barco luego de 15 meses de no recibir cruceros

Comparte este contenido











¡Qué momento tan emotivo! Al arribar a Cozumel Adventures of the Sea, el primer barco proveniente de Nassau, Bahamas, con una tripulación completamente vacunada y pasajeros también vacunados, de 16 años o más.

Alegría total, tras 15 meses de no recibir cruceros por la pandemia, el barco de Royal Caribbean fue recibido con mariachis y, desde luego, por personal de Sanidad Internacional, Urgencias Epidemiológicas, Cofepris, Migración, Aduanas, Capitanía de Puerto, quienes verificaron el desembarco de pasajeros con impecables protocolos de salud, higiene y sana distancia.

Esto marca el inicio de la reactivación del turismo, sin dejar de seguir las reglas necesarias para el cuidado y protección de todos.

Como lo informamos en INVERTOUR oportunamente, se trata del primer barco de la naviera en reanudar los viajes en el hemisferio occidental, permitiendo a 1 mil cruceristas pasar días de relajación completa.