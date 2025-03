Hoteles de Grupo Presidente aparecen en la lista 50 Best Discovery

Los hoteles Presidente InterContinental Cozumel Resort & Spa y El Cielo Resort han sido reconocidos en la prestigiosa lista 50 Best Discovery, un ranking global que destaca experiencias de hospitalidad y gastronomía excepcionales.

Este reconocimiento los posiciona como dos de los mejores destinos para viajeros que buscan calidad, servicio de primer nivel y una estancia inigualable en el Caribe mexicano y Valle de Guadalupe.

¿Qué es 50 Best Discovery?

50 Best Discovery es una guía elaborada por los mismos expertos que seleccionan los World’s 50 Best Restaurants, World’s 50 Best Bars y World’s 50 Best Hotels. Su propósito es reunir establecimientos con un servicio y una oferta gastronómica sobresaliente. Para ser parte de esta selección, un hotel, restaurante o bar debe recibir una cantidad significativa de votos por parte de críticos gastronómicos, chefs, empresarios y expertos de la industria.

En la edición de 2025, se incorporaron más de 500 nuevos establecimientos a la lista, incluyendo 247 restaurantes, 103 bares y 175 hoteles. Actualmente, la plataforma 50 Best Discovery cuenta con más de 3,700 establecimientos en 265 ciudades alrededor del mundo.

El hotel Presidente InterContinental Cozumel Resort & Spa y El Cielo Resort, operados por Grupo Presidente, lograron esta distinción gracias a su compromiso con la excelencia en hospitalidad.

Entre los aspectos que destacan de ambos resorts se encuentran:

Experiencia gastronómica de alto nivel, con restaurantes que ofrecen cocina mexicana e internacional.

Servicios exclusivos, como spa de clase mundial, albercas privadas y actividades acuáticas.

Compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social, integrando prácticas ecológicas en su operación.

Pertenecer a la lista 50 Best Discovery otorga a los hoteles una visibilidad privilegiada a nivel global. Los viajeros que buscan experiencias de lujo y hospitalidad excepcional tienen en esta selección una referencia confiable, avalada por los mejores críticos del sector.

Grupo Presidente es una empresa mexicana dedicada a la operación y administración de hoteles, restaurantes y residencias para adultos mayores. En el ramo hotelero de la mano de InterContinental Hotels Group, sus primeros socios comerciales, opera las marcas: Presidente InterContinental®, Holiday Inn®, Staybridge Suites®, Kimpton Aluna Tulum y Candlewood Suites Guadalajara Galerías.