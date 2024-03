¿Hasta cuándo estará en la CDMX la exhibición interactiva de Hermès?

Comparte este contenido

Para los amantes de la moda y la artesanía de lujo, la CDMX alberga temporalmente una joya imperdible: la exhibición interactiva Hermès In The Making. Ubicada en el emblemático Frontón México, justo al lado del Monumento a la Revolución.

Desde su apertura el 7 de marzo, la exhibición ha atraído a numerosos visitantes, tanto locales como internacionales. Sin embargo, todos aquellos que aún no han tenido la oportunidad de sumergirse en este universo de alta costura deben darse prisa, ya que Hermès In The Making cerrará sus puertas el próximo 17 de marzo. Con horarios de martes a viernes de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados y domingos de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., tienen tiempo para planificar una visita.

La entrada a esta experiencia, así como a todas las actividades, es completamente gratuita. Lo único necesario es registrarse previamente en el sitio web oficial de Hermès para asegurar tu lugar en esta fascinante exposición.

¿Por qué debes visitar Hermès In The Making?

Fundada en Francia en 1837, es una de las casas de moda más prestigiosas y antiguas del mundo. Conocida por su exquisita artesanía en accesorios de cuero, relojes y otros artículos de lujo, la firma decidió compartir con el público el meticuloso proceso detrás de la creación de sus piezas más emblemáticas a través de Hermès In The Making, una exposición itinerante que ha visitado ciudades como Copenhague, Singapur y Chicago.

Al adentrarte en esta experiencia interactiva, te encontrarás con una moderna recreación de sus talleres en Francia, donde podrás observar a artesanos trabajando en directo. Desde la confección de una silla de montar de cuero hasta el detallado proceso de pintura en porcelana de Lemosín, la elaboración de guantes, la impresión en seda de Lyon y el ensamble del icónico bolso Kelly, esta exposición es una celebración del arte, la tradición y la innovación.

No pierdas la oportunidad de asistir a Hermès In The Making en la CDMX y ser testigo de la magia detrás de una de las marcas de lujo más veneradas del mundo.

