Goza de una noche inmersiva dedicada a la coctelería espacial en Kennedy Space Center

Viajar a Florida siempre es sinónimo de diversión, pero esta vez, la experiencia se eleva a otro nivel. El Kennedy Space Center Visitor Complex invita a adultos a participar en “Taste of Space: Marstini Shake-Off”, un evento único que combina ciencia, coctelería y entretenimiento en un ambiente fuera de este mundo.

¿Cuándo?

La cita será el próximo 3 de octubre, de 18:00 a 20:30 horas, en el interior de Gateway: The Deep Space Launch Complex®️, donde los asistentes podrán disfrutar de una noche inmersiva dedicada a la coctelería espacial. Bares destacados de Florida Central presentarán creaciones originales, conocidas como “Marstinis”, inspiradas en el universo y elaboradas exclusivamente para esta celebración.

Durante el recorrido, los participantes —organizados en pequeños grupos— visitarán diferentes estaciones para conocer la historia de cada cóctel, observar su preparación y degustarlo con los ojos vendados. La experiencia se complementa con una ambientación sonora especial, diseñada por los propios mixólogos, que transporta a los asistentes al espacio exterior. Al final, el público votará por su favorito, mientras un jurado de expertos, encabezado por el veterano astronauta Mike Foreman, decidirá el ganador oficial.

Además de la competencia, habrá un buffet de aperitivos y un bar adicional con bebidas para quienes deseen seguir explorando sabores. Las entradas para este evento exclusivo tienen un costo de 99 dólares más impuestos y se pueden adquirir en línea.

¿Qué restaurantes competirán por el mejor «Marstini»?

Entre los bares y restaurantes que competirán por el título del mejor “Marstini” están:

Lourdes Library (bicampeón 2023 y 2024)

Playalinda Brix Project (ganador 2021 y 2022)

The Alibi Cocktails & Bites (Premio del Público 2022)

The Space Bar

28 North Gastropub

Coa Cocoa Beach

Participación especial: Jack Links con su icónico Sasquatch

El evento está dirigido exclusivamente a mayores de 21 años, con verificación de identidad en el ingreso, y se desarrollará en formato de recorrido sin asientos asignados. Es importante destacar que la entrada a esta experiencia no está incluida en la admisión general al complejo.

Para quienes viajen con niños o prefieran un plan abierto a todas las edades, el mismo 3 de octubre inicia la quinta edición de “Taste of Space: Fall Bites!”, un festival gastronómico con un menú especial de temporada que estará disponible hasta el 9 de noviembre. La participación en este evento está incluida en la entrada general al Kennedy Space Center.

El Kennedy Space Center Visitor Complex, reconocido como la atracción número uno de Estados Unidos por los Travelers’ Choice Awards 2025 de TripAdvisor, ofrece un sinfín de actividades para toda la familia. Desde ver artefactos originales de misiones espaciales hasta conocer astronautas y vivir la emoción de un lanzamiento, este destino es ideal para pasar un día completo de exploración y aprendizaje.

Se recomienda comprar las entradas con anticipación y consultar la programación del complejo para aprovechar al máximo la visita. Para más información y adquisición de boletos, visite: www.kennedyspacecenter.com